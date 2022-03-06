Макрон позвонил Путину второй раз за неделю

Детали переговоров лидеров двух стран пока не приводятся, но длилась беседа долго.

Президент Франции Эмманюэль Макрон второй раз за неделю позвонил российскому коллеге Владимиру Путину. Разговор продлился один час 45 минут, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на канцелярию Елисейского дворца.