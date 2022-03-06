Макрон позвонил Путину второй раз за неделю
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон. Фото © Kremlin
Детали переговоров лидеров двух стран пока не приводятся, но длилась беседа долго.
Президент Франции Эмманюэль Макрон второй раз за неделю позвонил российскому коллеге Владимиру Путину. Разговор продлился один час 45 минут, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на канцелярию Елисейского дворца.
"Окончание телефонного разговора между Макроном и Путиным продолжительностью один час 45 минут", — говорится в сообщении.
Напомним, что предыдущий телефонный разговор Путина и Макрона состоялся 3 марта. Тогда российский лидер предупредил, что затягивание Киевом переговоров приведёт к новым требованиям со стороны Москвы. Также он аргументированно объяснил ему роль неонацистов в политике Киева. Кроме того, Путин выразил несогласие со многими тезисами обращения главы Франции по ситуации на Украине. В частности, Путин указал на то, что замалчивается геноцид в отношении мирных жителей Донбасса. Телефонный разговор длился полтора часа и состоялся по инициативе Парижа. После этого Макрон созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским.