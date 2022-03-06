Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России
В виде альтернативы ЦБ предлагает воспользоваться мобильным платёжным приложением Mir Pay, которое доступно для смартфонов на базе Android.
Центральный банк опубликовал информацию о том, как будут работать карты международных платёжных систем. В ней сказано, что сервисы Apple Pay и Google Pay для карт платёжных систем Visa и Mastercard будут недоступны в РФ. Однако можно воспользоваться контактной или бесконтактной оплатой картами.
"Кроме этого, для бесконтактной оплаты с помощью смартфона работает мобильный платёжный сервис Mir Pay. Его можно установить на смартфон на базе Android. Mir Pay позволяет проводить привычные платёжные операции, сегодня к нему можно подключить карты "Мир" уже более 80 российских банков", — добавили в ЦБ.
Напомним, сегодня ночью транснациональные корпорации Visa и Mastercard объявили о прекращении деятельности в России. Там пояснили, что карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться их системами в других странах, а иностранные карты перестанут работать на территории РФ. Сегодня в Национальной системе платёжных карт сообщили, что истекшие карты Visa и Mastercard автоматически перевыпустят на базе "Мир".
Pexels