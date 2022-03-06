Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России

Центральный банк опубликовал информацию о том, как будут работать карты международных платёжных систем. В ней сказано, что сервисы Apple Pay и Google Pay для карт платёжных систем Visa и Mastercard будут недоступны в РФ. Однако можно воспользоваться контактной или бесконтактной оплатой картами.