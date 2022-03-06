Захарова заявила, что посольства РФ последние месяцы живут практически в блокаде
По её данным, представительствам, детям, женщинам, соотечественникам и активистам в сфере культуры приходят рассылки дурного характера с угрозами.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российские посольства в последние месяцы подвергаются сетевым атакам и живут практически как в блокаде.
"Подробности приходили все эти годы, последние несколько месяцев наши посольства живут практически как в блокаде. Дело в том, что это блокада не условная, она не виртуальная, она самая настоящая. Ещё раз повторю, это началось не один-два дня назад, не неделю назад, это всё нагнеталось все эти годы", — заявила Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".
По словам Захаровой, посольства регулярно подвергаются хакерским атакам. Это делают даже не кибермошенники или киберпреступники — настоящие кибертеррористы, подчеркнула дипломат. Кроме того, угрозы жизни, расправы над близкими стали реальностью для данных загранучреждений и российских дипломатов в странах, где есть "прокиевские режимные активисты". По её данным, детям, женщинам, соотечественникам и активистам в сфере культуры приходят рассылки дурного характера.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала Запад прекратить бездумную "накачку" Украины вооружением. По её словам, эти меры несут риски для международной гражданской авиации и других транспортных коммуникаций не только в Европе, но и за её пределами.
Instagram / mzakharovamid