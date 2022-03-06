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Опубликовано 6 марта 2022, 13:54

Захарова заявила, что посольства РФ последние месяцы живут практически в блокаде

По её данным, представительствам, детям, женщинам, соотечественникам и активистам в сфере культуры приходят рассылки дурного характера с угрозами.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российские посольства в последние месяцы подвергаются сетевым атакам и живут практически как в блокаде.

"Подробности приходили все эти годы, последние несколько месяцев наши посольства живут практически как в блокаде. Дело в том, что это блокада не условная, она не виртуальная, она самая настоящая. Ещё раз повторю, это началось не один-два дня назад, не неделю назад, это всё нагнеталось все эти годы", — заявила Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

По словам Захаровой, посольства регулярно подвергаются хакерским атакам. Это делают даже не кибермошенники или киберпреступники — настоящие кибертеррористы, подчеркнула дипломат. Кроме того, угрозы жизни, расправы над близкими стали реальностью для данных загранучреждений и российских дипломатов в странах, где есть "прокиевские режимные активисты". По её данным, детям, женщинам, соотечественникам и активистам в сфере культуры приходят рассылки дурного характера.

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Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала Запад прекратить бездумную "накачку" Украины вооружением. По её словам, эти меры несут риски для международной гражданской авиации и других транспортных коммуникаций не только в Европе, но и за её пределами.

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Instagram / mzakharovamid

Виктория Дитрих
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