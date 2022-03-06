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6 марта, 14:11

Путин выразил Макрону готовность к встрече МАГАТЭ – Россия – Украина

На ней предлагается выработать механизм обеспечения безопасности ядерных объектов в Незалежной.

<p>Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон © Kremlin</p>

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин готов к трёхсторонней встрече МАГАТЭ – Россия – Украина, но считает целесообразным провести её в режиме видеоконференции или в третьей стране. Об этом он сообщил в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Комментируя упомянутое президентом Франции предложение гендиректора МАГАТЭ о проведении в Чернобыльской зоне трёхсторонней встречи для выработки механизма обеспечения безопасности ядерных объектов на Украине, Владимир Путин отметил, что в принципиальном плане эта идея может быть полезной, но стоило бы подумать над тем, чтобы провести такую встречу в формате видеоконференции или в третьей стране", — сообщила пресс-служба Кремля.

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Ранее Лайф рассказывал, что администрация Запорожской АЭС сообщила о пожаре на станции. Местные СМИ публиковали видео, на котором был виден дым у одного из зданий административной части комплекса. Позже в ГСЧС Украины опровергли информацию о пожаре на территории АЭС, сообщив, что загорелось здание за пределами атомной электростанции. Вскоре Украина сообщила МАГАТЭ, что уровень радиации на АЭС не изменился.

Александр Юнашев

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