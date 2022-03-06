Путин выразил Макрону готовность к встрече МАГАТЭ – Россия – Украина

Президент РФ Владимир Путин готов к трёхсторонней встрече МАГАТЭ – Россия – Украина, но считает целесообразным провести её в режиме видеоконференции или в третьей стране. Об этом он сообщил в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Комментируя упомянутое президентом Франции предложение гендиректора МАГАТЭ о проведении в Чернобыльской зоне трёхсторонней встречи для выработки механизма обеспечения безопасности ядерных объектов на Украине, Владимир Путин отметил, что в принципиальном плане эта идея может быть полезной, но стоило бы подумать над тем, чтобы провести такую встречу в формате видеоконференции или в третьей стране", — сообщила пресс-служба Кремля.