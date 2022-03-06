Захарова: Спецслужбы стран НАТО вызывали россиян из-за контактов с дипломатами РФ

Спецслужбы стран НАТО вызывали на "некие беседы" россиян, которые взаимодействовали с дипломатами РФ за рубежом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-1".

"В некоторых странах НАТО — это и США, Польша, страны Прибалтики, в том числе и спецслужбы этих стран, вызывали на некие беседы, подходили в аэропортах, выясняли список контактов людей, которые взаимодействовали на абсолютно нормальных, открытых началах с нашими дипломатами", — сообщила Захарова.