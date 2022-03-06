Захарова: Спецслужбы стран НАТО вызывали россиян из-за контактов с дипломатами РФ
По её словам, они подходили в аэропортах и выясняли список контактов людей, которые взаимодействовали на "абсолютно нормальных, открытых началах" с политиками.
Спецслужбы стран НАТО вызывали на "некие беседы" россиян, которые взаимодействовали с дипломатами РФ за рубежом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-1".
"В некоторых странах НАТО — это и США, Польша, страны Прибалтики, в том числе и спецслужбы этих стран, вызывали на некие беседы, подходили в аэропортах, выясняли список контактов людей, которые взаимодействовали на абсолютно нормальных, открытых началах с нашими дипломатами", — сообщила Захарова.
Кроме того, дипломат назвала "настоящей травлей" отношение за рубежом к российским дипломатам и простым гражданам. По её словам, негативная позиция по отношению к русскому народу распространяется "без какой-либо политической подоплёки".
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В связи с этим Киев ввёл военное положение. Лайф следит за событиями в онлайн-режиме.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ