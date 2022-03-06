Военные ДНР захватили комплексы NLAW и Javelin на украинских позициях
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В руках у подразделений республики оказалось вооружение английского, американского и болгарского производства.
Народная милиция ЛНР показала трофейное вооружение производства НАТО, которое удалось захватить у военных Украины на южных направлениях боевых действий. О конкретных типах оружия, перешедшего в руки подразделений республики, рассказал официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Английский NLAW и американские Javelin, то, что они на картинке всё время показывали. Поставляли тогда и сейчас продолжают поставлять. Также болгарские мины и та самая мина калибром 60 миллиметров", — уточнил он.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.