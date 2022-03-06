Депутат Рады Кива заявил, что Зеленского ждёт трибунал на Украине

По его словам, он уже ни на что не способен и является не властью, а военным преступником, на чьих руках тысячи человеческих жизней.

Обращение Кивы к Зеленскому, Венедиктовой и Баканову. Видео © Телеграм/The Kyva (Илья Кива)

Депутат Верховной рады Незалежной Илья Кива заявил, что президента Украины Владимира Зеленского, генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБ Ивана Баканова ждёт трибунал в стране, куда бы они ни сбежали.

"Вы уже ни на что не способны, вы не являетесь властью, вы являетесь военными преступниками, на чьих руках тысячи человеческих жизней. И как-то я уже вас всех перечислял: тебя (Венедиктову. — Прим. Лайфа), Баканова, Зеленского", — заявил он в видеообращении к Венедиктовой в своём телеграм-канале.

Депутат подчеркнул, что всех перечисленных ждёт трибунал, куда бы они ни сбежали, где бы из себя "ни корчили правительство в изгнании". "Вас везде найдут, поменяют на экономические интересы. Запад умеет торговать, а Россия умеет покупать", — отметил Кива, добавив, что их вернут в страну и осудят именем украинского народа.