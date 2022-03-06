Кадыров рассказал Зеленскому о единственном шансе "найти убежище и спасти своё лицо"

Он заявил, что такой исход возможен для лидера Незалежной, только если он "прямо сейчас послушает" его и воспользуется предложением.

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением лично просить российского лидера Владимира Путина об убежище для него. В противном случае лидера Незалежной ждёт участь экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, уверен он.

"Зеленский, если ты уйдёшь в сторону Польши, тебя ждёт участь Саакашвили, которого подставили и в конце концов вернули на свою родину на скамью подсудимых. Если же ты доверишься России и готов будешь к диалогу, то я готов пойти тебе навстречу и лично просить президента России... чтобы тебе дали убежище и спасли твоё лицо", — написал Кадыров в своём Telegram-канале.