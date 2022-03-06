Кадыров рассказал Зеленскому о единственном шансе "найти убежище и спасти своё лицо"

"Зеленский, если ты уйдёшь в сторону Польши, тебя ждёт участь Саакашвили, которого подставили и в конце концов вернули на свою родину на скамью подсудимых. Если же ты доверишься России и готов будешь к диалогу, то я готов пойти тебе навстречу и лично просить президента России... чтобы тебе дали убежище и спасли твоё лицо", — написал Кадыров в своём Telegram-канале.