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Регион
Опубликовано 6 марта 2022, 17:54
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Кадыров рассказал Зеленскому о единственном шансе "найти убежище и спасти своё лицо"

Глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото © VK / Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото © VK / Рамзан Кадыров

Он заявил, что такой исход возможен для лидера Незалежной, только если он "прямо сейчас послушает" его и воспользуется предложением.

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением лично просить российского лидера Владимира Путина об убежище для него. В противном случае лидера Незалежной ждёт участь экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, уверен он.

"Зеленский, если ты уйдёшь в сторону Польши, тебя ждёт участь Саакашвили, которого подставили и в конце концов вернули на свою родину на скамью подсудимых. Если же ты доверишься России и готов будешь к диалогу, то я готов пойти тебе навстречу и лично просить президента России... чтобы тебе дали убежище и спасли твоё лицо", — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Он предупредил, что такой исход возможен для Зеленского, только если он "прямо сейчас послушает его и воспользуется своим единственным шансом". Бежать некуда, подчеркнул глава Чечни.

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Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Андрей Бражников
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