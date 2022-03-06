Кадыров рассказал Зеленскому о единственном шансе "найти убежище и спасти своё лицо"
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото © VK / Рамзан Кадыров
Он заявил, что такой исход возможен для лидера Незалежной, только если он "прямо сейчас послушает" его и воспользуется предложением.
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением лично просить российского лидера Владимира Путина об убежище для него. В противном случае лидера Незалежной ждёт участь экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, уверен он.
"Зеленский, если ты уйдёшь в сторону Польши, тебя ждёт участь Саакашвили, которого подставили и в конце концов вернули на свою родину на скамью подсудимых. Если же ты доверишься России и готов будешь к диалогу, то я готов пойти тебе навстречу и лично просить президента России... чтобы тебе дали убежище и спасли твоё лицо", — написал Кадыров в своём Telegram-канале.
Он предупредил, что такой исход возможен для Зеленского, только если он "прямо сейчас послушает его и воспользуется своим единственным шансом". Бежать некуда, подчеркнул глава Чечни.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.