НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 марта, 17:31

"Это хороший знак": Член делегации Украины Арахамия сообщил о планах Трампа посетить Киев

Согласно его информации, политик планирует приехать с несколькими конгрессменами из числа республиканцев, чтобы продемонстрировать поддержку Незалежной.

Член украинской делегации глава парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о планах бывшего президента США Дональда Трампа посетить Киев.

"Мы слышали, что бывший президент США Дональд Трамп планирует посетить Киев с несколькими конгрессменами из числа республиканцев, чтобы продемонстрировать поддержку Украине. Это хороший знак", — сказал он в эфире телеканала Fox News.

При этом пресс-служба Трампа пока не публиковала никакие сообщения о его предстоящих поездках.

Трамп похвастался, что это он снабдил Украину противотанковыми ракетами

Трамп похвастался, что это он снабдил Украину противотанковыми ракетами

Лайф напоминает, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

Обложка ©

Instagram / realdonaldtrump

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1