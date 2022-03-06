В Магадане поддержали "Операцию Z" автопробегом

В Магадане прошёл автопробег в поддержку проводимой Москвой спецоперации на Украине по денацификации. Видео © Instagram / nosovlive.ru

В Магадане прошёл автопробег в поддержку проводимой Москвой спецоперации на Украине по денацификации. Видео опубликовал в "Инстаграме" губернатор региона Сергей Носов. На кадрах колонны из десятков машин с наклеенными буквами Z и V движутся по дорогам с флагами России и знамёнами Победы в Великой Отечественной войне.