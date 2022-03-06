ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 марта 2022, 17:28

В Магадане поддержали "Операцию Z" автопробегом

Десятки машин проехали с российскими флагами по дорогам города. Водители сигналили и пели гимн страны.

В Магадане прошёл автопробег в поддержку проводимой Москвой спецоперации на Украине по денацификации. Видео © Instagram / nosovlive.ru

В Магадане прошёл автопробег в поддержку проводимой Москвой спецоперации на Украине по денацификации. Видео опубликовал в "Инстаграме" губернатор региона Сергей Носов. На кадрах колонны из десятков машин с наклеенными буквами Z и V движутся по дорогам с флагами России и знамёнами Победы в Великой Отечественной войне.

"Магаданцы молодцы. Z-автопробег на Колыме!!!⁣⁣" — написал глава области в своём аккаунте. Он также разместил хештег #СвоихНеБросаем.

Ранее в Москве состоялся аналогичный автопробег в поддержку ДНР и ЛНР. Акция получила название "Своих не бросаем". Кроме того, более 10 тысяч автомобилистов по всей России в знак поддержки денацификации Украины разместили на своих машинах наклейки Z. А в США, Италии и Сербии прошли митинги солидарности с операцией России на Украине. Активисты осудили провокационные шаги стран НАТО в разжигании мировых конфликтов, а также призвали альянс услышать позицию Москвы. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

Пушилин: "Операция Z" спасла сотни тысяч жизней
Пушилин: "Операция Z" спасла сотни тысяч жизней
BannerImage

Instagram / nosovlive.ru

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar