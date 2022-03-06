В Магадане поддержали "Операцию Z" автопробегом
Десятки машин проехали с российскими флагами по дорогам города. Водители сигналили и пели гимн страны.
В Магадане прошёл автопробег в поддержку проводимой Москвой спецоперации на Украине по денацификации. Видео © Instagram / nosovlive.ru
В Магадане прошёл автопробег в поддержку проводимой Москвой спецоперации на Украине по денацификации. Видео опубликовал в "Инстаграме" губернатор региона Сергей Носов. На кадрах колонны из десятков машин с наклеенными буквами Z и V движутся по дорогам с флагами России и знамёнами Победы в Великой Отечественной войне.
"Магаданцы молодцы. Z-автопробег на Колыме!!!" — написал глава области в своём аккаунте. Он также разместил хештег #СвоихНеБросаем.
Ранее в Москве состоялся аналогичный автопробег в поддержку ДНР и ЛНР. Акция получила название "Своих не бросаем". Кроме того, более 10 тысяч автомобилистов по всей России в знак поддержки денацификации Украины разместили на своих машинах наклейки Z. А в США, Италии и Сербии прошли митинги солидарности с операцией России на Украине. Активисты осудили провокационные шаги стран НАТО в разжигании мировых конфликтов, а также призвали альянс услышать позицию Москвы. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
Instagram / nosovlive.ru