Пушилин: "Операция Z" спасла сотни тысяч жизней

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в ходе пресс-конференции, что российская "Операция Z" на Украине спасла сотни тысяч жизней в Донбассе и в Крыму.

"Всё это доказывает своевременность начала РФ специальной военной операции по оказанию помощи Донецкой и Луганской народным республикам, это сделало невозможным осуществление планов врага по уничтожению сотен и сотен тысяч жизней гражданского населения — как у нас в Донбассе, так и в Крыму", — сообщил глава ДНР, напомнив, что, по сведениям разведки, Вооружённые силы Украины должны были атаковать Донбасс и Крым 8 марта 2022 года.