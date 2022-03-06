Пушилин: "Операция Z" спасла сотни тысяч жизней
Он также напомнил, что, согласно данным разведки, ВСУ должны были атаковать Донбасс и Крым 8 марта 2022 года.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в ходе пресс-конференции, что российская "Операция Z" на Украине спасла сотни тысяч жизней в Донбассе и в Крыму.
"Всё это доказывает своевременность начала РФ специальной военной операции по оказанию помощи Донецкой и Луганской народным республикам, это сделало невозможным осуществление планов врага по уничтожению сотен и сотен тысяч жизней гражданского населения — как у нас в Донбассе, так и в Крыму", — сообщил глава ДНР, напомнив, что, по сведениям разведки, Вооружённые силы Украины должны были атаковать Донбасс и Крым 8 марта 2022 года.
Напомним, 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Президент РФ отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Николай Тришин