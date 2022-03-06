НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 марта, 14:40

Путин подписал закон об инсайдерской информации в спорте

В документе закрепляется понятие "конфликт интересов в сфере физической культуры и спорта".

Президент России Владимир Путин подписал закон о конфликте интересов и инсайдерской информации в спорте. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Законом предусматривается закрепление на законодательном уровне понятий "конфликт интересов в сфере физической культуры и спорта" и "инсайдерская информация".

Согласно документу, использование инсайдерской информации будет считаться противоправным влиянием на результат соревнований. Предотвращать возможный конфликт интересов должны будут клубы.

"Прерогатива государства": КХЛ попросила Минспорт гарантировать безопасность иностранных хоккеистов

"Прерогатива государства": КХЛ попросила Минспорт гарантировать безопасность иностранных хоккеистов

Перечни инсайдерской информации доверено утверждать общероссийским спортивным федерациям и профессиональным спортивным лигам. В течение пяти дней с момента утверждения эти перечни должны быть опубликованы на официальных сайтах организаций.

Законопроект об инсайдерской информации в спорте был разработан Минспортом. Глава ведомства Олег Матыцин считает соблюдение правил справедливой борьбы одной из главных ценностей олимпизма.

Обложка ©

kremlin.ru

Роман Фейгин
  • Новости
  • Путин
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров

    Layer 1