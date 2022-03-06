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6 марта, 14:38

"Вы хотите, чтобы нас медленно убивали": Зеленский возложил на западных партнёров вину за гибель украинцев

По его мнению, гуманитарное обязательство иностранных политиков заключается в том, чтобы обеспечить защиту жителям Незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "с сегодняшнего дня и навсегда" мировые политики и западные лидеры ответственны за гибель украинцев, так как они отказались закрывать небо над страной и не предоставили Киеву военные самолёты. Глава Незалежной опубликовал соответствующее видеообращение в своём телеграм-канале.

"Мы повторяем каждый день: закройте небо над Украиной. Сделайте гуманитарную воздушную зону, без ракет, без авиабомб. Мы — люди, и это ваше гуманитарное обязательство — защищать нас, защищать людей, и вы это можете. Если вы этого не сделаете, и если вы не дадите нам хотя бы самолёты, чтоб мы могли сами себя защищать, то можно сделать только один вывод — вы тоже хотите, чтобы нас очень медленно убивали", — заявил Зеленский.

Джонсон заявил, что происходящее на Украине не является конфликтом НАТО

Джонсон заявил, что происходящее на Украине не является конфликтом НАТО

Ранее Владимир Зеленский назвал сознательным отказ НАТО объявлять Украину "бесполётной зоной". Он раскритиковал альянс за опасения, что запрет на полёты может вызвать столкновение с Россией. Политолог Александр Гусев назвал слова Зеленского провокацией. По его мнению, ни НАТО, ни Вашингтон не смогут сейчас закрыть небо над Украиной от Военно-воздушных сил России. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отказ НАТО от прямого военного участия в событиях на Украине. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Telegram-канал / Владимир Зеленский

Александра Васильева

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