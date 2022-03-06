"Вы хотите, чтобы нас медленно убивали": Зеленский возложил на западных партнёров вину за гибель украинцев
По его мнению, гуманитарное обязательство иностранных политиков заключается в том, чтобы обеспечить защиту жителям Незалежной.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "с сегодняшнего дня и навсегда" мировые политики и западные лидеры ответственны за гибель украинцев, так как они отказались закрывать небо над страной и не предоставили Киеву военные самолёты. Глава Незалежной опубликовал соответствующее видеообращение в своём телеграм-канале.
"Мы повторяем каждый день: закройте небо над Украиной. Сделайте гуманитарную воздушную зону, без ракет, без авиабомб. Мы — люди, и это ваше гуманитарное обязательство — защищать нас, защищать людей, и вы это можете. Если вы этого не сделаете, и если вы не дадите нам хотя бы самолёты, чтоб мы могли сами себя защищать, то можно сделать только один вывод — вы тоже хотите, чтобы нас очень медленно убивали", — заявил Зеленский.
Ранее Владимир Зеленский назвал сознательным отказ НАТО объявлять Украину "бесполётной зоной". Он раскритиковал альянс за опасения, что запрет на полёты может вызвать столкновение с Россией. Политолог Александр Гусев назвал слова Зеленского провокацией. По его мнению, ни НАТО, ни Вашингтон не смогут сейчас закрыть небо над Украиной от Военно-воздушных сил России. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отказ НАТО от прямого военного участия в событиях на Украине. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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