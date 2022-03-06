"Вы хотите, чтобы нас медленно убивали": Зеленский возложил на западных партнёров вину за гибель украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "с сегодняшнего дня и навсегда" мировые политики и западные лидеры ответственны за гибель украинцев, так как они отказались закрывать небо над страной и не предоставили Киеву военные самолёты. Глава Незалежной опубликовал соответствующее видеообращение в своём телеграм-канале.

"Мы повторяем каждый день: закройте небо над Украиной. Сделайте гуманитарную воздушную зону, без ракет, без авиабомб. Мы — люди, и это ваше гуманитарное обязательство — защищать нас, защищать людей, и вы это можете. Если вы этого не сделаете, и если вы не дадите нам хотя бы самолёты, чтоб мы могли сами себя защищать, то можно сделать только один вывод — вы тоже хотите, чтобы нас очень медленно убивали", — заявил Зеленский.