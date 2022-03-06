Путин ввёл мораторий на штрафы для энергокомпаний, не установивших умные счётчики
Согласно документу, до 1 января 2024 года приостанавливается применение взысканий в отношении сетевых организаций и гарантирующих поставщиков.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о моратории до 2024 года на применение штрафов для сетевых организаций и поставщиков электроэнергии, не установивших умные счётчики. Он опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, до 1 января 2024 года приостанавливается применение штрафных санкций в отношении сетевых организаций и гарантирующих поставщиков за невыполнение обязанности по приобретению, установке, замене, допуску в эксплуатацию таких счётчиков.
Напомним, что с 1 января этого года именно организации и поставщики должны устанавливать интеллектуальные приборы и системы учёта электроэнергии, которые прошли сертификацию в части криптозащиты и информационной безопасности. Сенаторы считают, что приостановление норм об административной ответственности позволит организациям в полном объёме исполнить возложенную на них обязанность в кратчайшие сроки.
Ранее также президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому семьям военнослужащих, которые погибли в ходе спецопераций в Донбассе и Сирии, будет выплачено по 5 миллионов рублей. Ещё 3 миллиона будет положено военным, получившим в ходе этих операций ранения.