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6 марта, 14:35

Путин ввёл мораторий на штрафы для энергокомпаний, не установивших умные счётчики

Согласно документу, до 1 января 2024 года приостанавливается применение взысканий в отношении сетевых организаций и гарантирующих поставщиков.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о моратории до 2024 года на применение штрафов для сетевых организаций и поставщиков электроэнергии, не установивших умные счётчики. Он опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, до 1 января 2024 года приостанавливается применение штрафных санкций в отношении сетевых организаций и гарантирующих поставщиков за невыполнение обязанности по приобретению, установке, замене, допуску в эксплуатацию таких счётчиков.

Напомним, что с 1 января этого года именно организации и поставщики должны устанавливать интеллектуальные приборы и системы учёта электроэнергии, которые прошли сертификацию в части криптозащиты и информационной безопасности. Сенаторы считают, что приостановление норм об административной ответственности позволит организациям в полном объёме исполнить возложенную на них обязанность в кратчайшие сроки.

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kremlin.ru

Оксана Попова

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