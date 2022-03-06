Путин рассказал Макрону о провокации украинских радикалов в районе Запорожской АЭС
Эмманюэль Макрон и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / EPA / LUDOVIC MARIN / POOL
Он также сообщил, что радиоактивный фон остаётся в норме: все эти факты были официально подтверждены МАГАТЭ.
Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным выразил обеспокоенность по поводу обеспечения безопасности атомных электростанций на территории Украины, президент РФ же заверил его в надёжной защищённости станции, проинформировав об устроенной украинскими радикалами провокации в районе Запорожской АЭС.
"Путин подробно проинформировал об устроенной украинскими радикалами провокации в районе Запорожской АЭС с задействованием диверсионной группы. Попытки переложить на российских военных ответственность за этот инцидент являются элементом циничной пропагандистской кампании", — говорится в официальном документе Кремля.
Кроме того, в сообщении пресс-службы президента уточняется, что российские войска во взаимодействии с украинским подразделением охраны и персоналом продолжают обеспечивать функционирование АЭС в штатном режиме, радиоактивный фон остаётся в норме: все эти факты были официально подтверждены МАГАТЭ. Физическая и ядерная безопасность станции надёжно защищена.
Напомним, ранее Лайф писал, что администрация Запорожской АЭС сообщила о пожаре на станции. Местные СМИ публиковали видео, на котором был виден дым у одного из зданий административной части комплекса. Позже в ГСЧС Украины опровергли информацию о пожаре на территории АЭС, сообщив, что загорелось здание за пределами атомной электростанции. Вскоре Украина сообщила МАГАТЭ, что уровень радиации на АЭС не изменился. К настоящему моменту возгорание ликвидировано. Эксперт "Росатома" Валерий Меньшиков объяснил Лайфу, может ли пожар угрожать безопасности атомной станции.