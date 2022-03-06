Путин рассказал Макрону о провокации украинских радикалов в районе Запорожской АЭС

Он также сообщил, что радиоактивный фон остаётся в норме: все эти факты были официально подтверждены МАГАТЭ.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонной беседы с российским коллегой Владимиром Путиным выразил обеспокоенность по поводу обеспечения безопасности атомных электростанций на территории Украины, президент РФ же заверил его в надёжной защищённости станции, проинформировав об устроенной украинскими радикалами провокации в районе Запорожской АЭС.

"Путин подробно проинформировал об устроенной украинскими радикалами провокации в районе Запорожской АЭС с задействованием диверсионной группы. Попытки переложить на российских военных ответственность за этот инцидент являются элементом циничной пропагандистской кампании", — говорится в официальном документе Кремля.