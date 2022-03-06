"Каждый раз этот цирк" : Захарова заявила о лжи со стороны Украины по переговорам с РФ

Она отметила, что уже не осталось никакого доверия, поскольку с её стороны каждый раз были определённые инсинуации: страны сначала договаривались об одном, а на публику было сказано совсем другое.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинская сторона распространяет "вал фейков и вал лжи" о текущей ситуации, в том числе и о переговорном процессе с Россией.

"Все переговоры со всеми переговорщиками киевского режима, я бы вряд ли, наверное, употребила это слово, именно потому что оно ровно в первоначальном смысле охарактеризует ситуацию, но я это всё-таки сделаю: этот цирк каждый раз был", — сказала она в эфире телеканала "Россия-1".

Захарова отметила, что к Украине не осталось никакого доверия, поскольку с её стороны каждый раз были определённые инсинуации. По её словам, страны сначала договаривались об одном, а на публику было сказано совсем другое.