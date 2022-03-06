"Каждый раз этот цирк" : Захарова заявила о лжи со стороны Украины по переговорам с РФ
Она отметила, что уже не осталось никакого доверия, поскольку с её стороны каждый раз были определённые инсинуации: страны сначала договаривались об одном, а на публику было сказано совсем другое.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинская сторона распространяет "вал фейков и вал лжи" о текущей ситуации, в том числе и о переговорном процессе с Россией.
"Все переговоры со всеми переговорщиками киевского режима, я бы вряд ли, наверное, употребила это слово, именно потому что оно ровно в первоначальном смысле охарактеризует ситуацию, но я это всё-таки сделаю: этот цирк каждый раз был", — сказала она в эфире телеканала "Россия-1".
Захарова отметила, что к Украине не осталось никакого доверия, поскольку с её стороны каждый раз были определённые инсинуации. По её словам, страны сначала договаривались об одном, а на публику было сказано совсем другое.
"Точно так же сейчас и с ходом ситуации на Украине: вал фейков, вал лжи. То же самое и с их переговорщиками. <…> Так постоянно", — подчеркнула дипломат.
Напомним, 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Президент РФ отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ