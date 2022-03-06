Путин сообщил Макрону о готовности России к продолжению диалога с Украиной

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном заявил, что российская сторона готова к продолжению диалога с Украиной, отметив, что договорённость может быть достигнута только при безусловном выполнении известных требований Москвы.

Путин также рассказал Макрону о состоянии дел на переговорах московской делегации с украинскими представителями. Он подчеркнул необходимость серьёзного отношения Киева к достижению договорённостей. Президенты также обсудили проблему эвакуации мирных жителей. Путин обратил внимание на то, что Киев по-прежнему не выполняет соглашение между странами по острому гуманитарному вопросу и использует режим тишины только для наращивания сил и средств на своих позициях. Российский лидер предложил Макрону активно поработать с Киевом и убедить его соблюдать нормы международного гуманитарного права.