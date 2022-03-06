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6 марта, 14:17

Путин сообщил Макрону о готовности России к продолжению диалога с Украиной

Он подчеркнул необходимость серьёзного отношения Киева к достижению договорённостей, реализация которых важна для разрешения конфликта.

<p>Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vladimir_Putin_and_Emmanuel_Macron_(2017-05-29)_16.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Wikipedia

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном заявил, что российская сторона готова к продолжению диалога с Украиной, отметив, что договорённость может быть достигнута только при безусловном выполнении известных требований Москвы.

Путин также рассказал Макрону о состоянии дел на переговорах московской делегации с украинскими представителями. Он подчеркнул необходимость серьёзного отношения Киева к достижению договорённостей. Президенты также обсудили проблему эвакуации мирных жителей. Путин обратил внимание на то, что Киев по-прежнему не выполняет соглашение между странами по острому гуманитарному вопросу и использует режим тишины только для наращивания сил и средств на своих позициях. Российский лидер предложил Макрону активно поработать с Киевом и убедить его соблюдать нормы международного гуманитарного права.

Путин поделился с Эрдоганом надеждами на третий раунд переговоров с Украиной

Путин поделился с Эрдоганом надеждами на третий раунд переговоров с Украиной

Напомним, первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Они продлились пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В России эту договорённость считают очень важной. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров планируется в начале следующей недели. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

Александр Юнашев

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