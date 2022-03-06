Путин подписал закон об эксперименте по ограничению выбросов парниковых газов

Эксперимент, который продлится до 31 декабря 2028 года включительно, состоит в том, чтобы достигнуть углеродной нейтральности в Сахалинской области. Однако предполагается, что субъект РФ придёт к цели уже до конца 2025 года. При этом, как уточняется в документе, допускается проведение эксперимента и в других регионах, однако для этого в дальнейшем потребуется внести в него изменения.