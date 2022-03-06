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6 марта, 14:15

Путин подписал закон об эксперименте по ограничению выбросов парниковых газов

Он продлится до 31 декабря 2028 года включительно и состоит в том, чтобы достигнуть углеродной нейтральности на территории Сахалинской области.

Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Эксперимент, который продлится до 31 декабря 2028 года включительно, состоит в том, чтобы достигнуть углеродной нейтральности в Сахалинской области. Однако предполагается, что субъект РФ придёт к цели уже до конца 2025 года. При этом, как уточняется в документе, допускается проведение эксперимента и в других регионах, однако для этого в дальнейшем потребуется внести в него изменения.

Для достижения цели проводится инвентаризация выбросов и поглощений парниковых газов, внедряется квотирование выбросов парниковых газов региональных регулируемых организаций, вводится более широкая (по сравнению с федеральным уровнем) обязательная углеродная отчётность.

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Как ранее писал Лайф, Счётная палата в 2022 году проверит готовность России к глобальному переходу на углеродную нейтральность. Через аудит ведомство рассчитывает содействовать "оптимальному реагированию" на угрозы социально-экономическому развитию, следует из плана проверок палаты на 2022 год.

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kremlin.ru

Николь Вербер

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