Путин подписал закон об эксперименте по ограничению выбросов парниковых газов
Он продлится до 31 декабря 2028 года включительно и состоит в том, чтобы достигнуть углеродной нейтральности на территории Сахалинской области.
Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Эксперимент, который продлится до 31 декабря 2028 года включительно, состоит в том, чтобы достигнуть углеродной нейтральности в Сахалинской области. Однако предполагается, что субъект РФ придёт к цели уже до конца 2025 года. При этом, как уточняется в документе, допускается проведение эксперимента и в других регионах, однако для этого в дальнейшем потребуется внести в него изменения.
Для достижения цели проводится инвентаризация выбросов и поглощений парниковых газов, внедряется квотирование выбросов парниковых газов региональных регулируемых организаций, вводится более широкая (по сравнению с федеральным уровнем) обязательная углеродная отчётность.
Как ранее писал Лайф, Счётная палата в 2022 году проверит готовность России к глобальному переходу на углеродную нейтральность. Через аудит ведомство рассчитывает содействовать "оптимальному реагированию" на угрозы социально-экономическому развитию, следует из плана проверок палаты на 2022 год.