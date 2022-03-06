Футболист Чалов забил за "Базель" во втором матче подряд
В феврале он перешёл в швейцарский клуб на правах аренды.
Российский нападающий Фёдор Чалов открыл счёт в выездном матче "Базеля" против "Лугано" в рамках 25-го тура чемпионата Швейцарии по футболу. Он забил гол на девятой минуте.
Чалов отличился в составе "Базеля" во втором матче подряд. В игре 24-го тура против "Санкт-Галлена" он оформил дубль.
На данный момент на счету 23-летнего россиянина три гола в шести матчах за "Базель". Также в его активе одна результативная передача.
В начале февраля Чалов перешёл в "Базель" из ЦСКА на правах аренды. Договор рассчитан до конца сезона и не предусматривает опцию выкупа трансфера.
Instagram / chal_f9