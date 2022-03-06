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6 марта, 14:14

Футболист Чалов забил за "Базель" во втором матче подряд

В феврале он перешёл в швейцарский клуб на правах аренды.

Российский нападающий Фёдор Чалов открыл счёт в выездном матче "Базеля" против "Лугано" в рамках 25-го тура чемпионата Швейцарии по футболу. Он забил гол на девятой минуте.

Чалов отличился в составе "Базеля" во втором матче подряд. В игре 24-го тура против "Санкт-Галлена" он оформил дубль.

На данный момент на счету 23-летнего россиянина три гола в шести матчах за "Базель". Также в его активе одна результативная передача.

ЦСКА благодаря дублю Чалова обыграл "Уфу" в товарищеском матче

ЦСКА благодаря дублю Чалова обыграл "Уфу" в товарищеском матче

В начале февраля Чалов перешёл в "Базель" из ЦСКА на правах аренды. Договор рассчитан до конца сезона и не предусматривает опцию выкупа трансфера.

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Instagram / chal_f9

Роман Фейгин

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