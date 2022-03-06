Москалькова призвала Красный Крест на Украине помочь россиянам с судна Millenial Spirit

Известно, что они находятся в больнице Черноморска. Однако их требуют её покинуть фактически без денег и одежды.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к главе миссии Международного комитета Красного Креста на Украине Флоранс Жиллетт с просьбой оказать помощь россиянам, которых госпитализировали с судна Millenial Spirit после попадания в него снаряда. Об этом омбудсмен написала в "Телеграме", уточнив, что пострадавшие находятся в украинской больнице, где от травм уже скончался капитан судна, а остальных выгоняют на улицу без одежды и средств к существованию.

"Попросила госпожу Жиллетт оказать всё возможное срочное содействие российским гражданам — членам команды судна Millenial Spirit, а также в транспортировке тела капитана судна для захоронения в России", — отметила Москалькова.