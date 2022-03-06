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Опубликовано 6 марта 2022, 14:21

Москалькова призвала Красный Крест на Украине помочь россиянам с судна Millenial Spirit

Известно, что они находятся в больнице Черноморска. Однако их требуют её покинуть фактически без денег и одежды.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к главе миссии Международного комитета Красного Креста на Украине Флоранс Жиллетт с просьбой оказать помощь россиянам, которых госпитализировали с судна Millenial Spirit после попадания в него снаряда. Об этом омбудсмен написала в "Телеграме", уточнив, что пострадавшие находятся в украинской больнице, где от травм уже скончался капитан судна, а остальных выгоняют на улицу без одежды и средств к существованию.

"Попросила госпожу Жиллетт оказать всё возможное срочное содействие российским гражданам — членам команды судна Millenial Spirit, а также в транспортировке тела капитана судна для захоронения в России", — отметила Москалькова.

Ранее сообщалось, что в танкер Millenial Spirit с россиянами на борту в нейтральных водах Чёрного моря попал снаряд. На борту корабля начался пожар, а оборудование и спасательные шлюпки уничтожены. Экипаж, насчитывающий десять человек, покинул тонущее судно в спасательных жилетах. Россиян доставили в больницу Черноморска Одесской области.

Москалькова попросила Красный Крест посетить попавших в плен российских военных
Москалькова попросила Красный Крест посетить попавших в плен российских военных
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ТАСС / Антон Новодережкин

Татьяна Миссуми
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