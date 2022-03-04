Москалькова попросила Красный Крест посетить попавших в плен российских военных
Татьяна Москалькова. Обложка © Instagram / moskalkova.official
Омбудсмен обратилась с просьбой оказать военнослужащим РФ необходимую помощь. Она также заявила, что готова участвовать в любом формате в обмене военнопленных с Украиной.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международный Красный Крест и подразделение организации на Украине с просьбой посетить попавших в плен российских военнослужащих. Об этом она написала в "Инстаграме".
"Обратилась в международный Красный Крест и Красный Крест на Украине с просьбой посетить российских военных, попавших в плен на Украине, и оказать им необходимую помощь", — сказано в сообщении омбудсмена.
Также Москалькова заявила, что готова участвовать в любом формате в обмене военнопленных с Украиной.
Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.