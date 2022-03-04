Москалькова попросила Красный Крест посетить попавших в плен российских военных

Омбудсмен обратилась с просьбой оказать военнослужащим РФ необходимую помощь. Она также заявила, что готова участвовать в любом формате в обмене военнопленных с Украиной.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в международный Красный Крест и подразделение организации на Украине с просьбой посетить попавших в плен российских военнослужащих. Об этом она написала в "Инстаграме".

"Обратилась в международный Красный Крест и Красный Крест на Украине с просьбой посетить российских военных, попавших в плен на Украине, и оказать им необходимую помощь", — сказано в сообщении омбудсмена.

Также Москалькова заявила, что готова участвовать в любом формате в обмене военнопленных с Украиной.