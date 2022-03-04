Jiji: Япония передаст Украине бронежилеты
Вопрос о военной поддержке Киева ранее только рассматривался в Стране восходящего солнца, но сейчас заявления Токио звучат уверенно.
Совет национальной безопасности Японии объявил о решении предоставить Украине бронежилеты, заявило агентство Jiji.
Отмечается, что ранее стало известно о намерении Токио рассмотреть вопрос о предоставлении помощи Незалежной в виде бронежилетов и другого снаряжения сил самообороны.
Как сообщал Лайф, Канада поставит на Украину дополнительную партию летального вооружения. Глава Минобороны страны Анита Ананд отметила, что, в частности, в Киев в скором времени прибудет "помощь" в виде противотанковых гранатомётов и ручных гранат.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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