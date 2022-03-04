Jiji: Япония передаст Украине бронежилеты

Отмечается, что ранее стало известно о намерении Токио рассмотреть вопрос о предоставлении помощи Незалежной в виде бронежилетов и другого снаряжения сил самообороны.

Как сообщал Лайф, Канада поставит на Украину дополнительную партию летального вооружения. Глава Минобороны страны Анита Ананд отметила, что, в частности, в Киев в скором времени прибудет "помощь" в виде противотанковых гранатомётов и ручных гранат.