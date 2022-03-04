Jiji: Япония передаст Украине бронежилеты

Вопрос о военной поддержке Киева ранее только рассматривался в Стране восходящего солнца, но сейчас заявления Токио звучат уверенно.

Совет национальной безопасности Японии объявил о решении предоставить Украине бронежилеты, заявило агентство Jiji.

Отмечается, что ранее стало известно о намерении Токио рассмотреть вопрос о предоставлении помощи Незалежной в виде бронежилетов и другого снаряжения сил самообороны.