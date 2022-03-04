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Регион
Опубликовано 4 марта 2022, 07:59

Jiji: Япония передаст Украине бронежилеты

Вопрос о военной поддержке Киева ранее только рассматривался в Стране восходящего солнца, но сейчас заявления Токио звучат уверенно.

Совет национальной безопасности Японии объявил о решении предоставить Украине бронежилеты, заявило агентство Jiji.

Отмечается, что ранее стало известно о намерении Токио рассмотреть вопрос о предоставлении помощи Незалежной в виде бронежилетов и другого снаряжения сил самообороны.

США на полтора года дадут украинцам статус временно защищённых лиц
США на полтора года дадут украинцам статус временно защищённых лиц

Как сообщал Лайф, Канада поставит на Украину дополнительную партию летального вооружения. Глава Минобороны страны Анита Ананд отметила, что, в частности, в Киев в скором времени прибудет "помощь" в виде противотанковых гранатомётов и ручных гранат.

Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Обложка © Getty Images / Anastasia Vlasova

Никита Осипов
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