Вторая попытка эвакуации мирных жителей из Мариуполя сорвалась
Накануне РФ уже открывала гумкоридоры, однако украинская сторона никого из города не выпустила, а использовала время для перегруппировки сил.
Вторая попытка эвакуации по гуманитарным коридорам населения Мариуполя, который удерживают украинские войска, сорвалась. Об этом сообщили в Международном Комитете Красного Креста. Там подчеркнули, что их активисты продолжают оставаться в Мариуполе и готовы содействовать "дальнейшим попыткам, если стороны достигнут детального соглашения".
"Сегодняшняя вторая попытка начать эвакуацию около 200 тысяч человек остановлена. Неудавшиеся попытки, предпринятые вчера и сегодня, подчёркивают отсутствие детального и действующего соглашения между сторонами конфликта", — уточнили в организации.
Напомним, 5 марта российская сторона объявила режим тишины на Украине: с 10 часов утра (мск) открылись гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. В офисе украинского президента Владимира Зеленского подтвердили согласие Киева на открытие гумкоридоров. Однако сразу же случилась провокация: боевики "Азова" взорвали дом в Мариуполе, под завалами может быть 200 человек. По данным Минобороны РФ, объявленный режим тишины для открытия гуманитарных коридоров активно использовался Киевом для перегруппировки украинских войск. При этом заявленные 200 тысяч беженцев из Мариуполя и 15 тысяч из Волновахи к открытым гуманитарным коридорам так и не вышли. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
ТАСС / Сергей Бобылев