Вторая попытка эвакуации мирных жителей из Мариуполя сорвалась

Накануне РФ уже открывала гумкоридоры, однако украинская сторона никого из города не выпустила, а использовала время для перегруппировки сил.

Вторая попытка эвакуации по гуманитарным коридорам населения Мариуполя, который удерживают украинские войска, сорвалась. Об этом сообщили в Международном Комитете Красного Креста. Там подчеркнули, что их активисты продолжают оставаться в Мариуполе и готовы содействовать "дальнейшим попыткам, если стороны достигнут детального соглашения".