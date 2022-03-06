Вторая попытка эвакуации мирных жителей из Мариуполя сорвалась

Вторая попытка эвакуации по гуманитарным коридорам населения Мариуполя, который удерживают украинские войска, сорвалась. Об этом сообщили в Международном Комитете Красного Креста. Там подчеркнули, что их активисты продолжают оставаться в Мариуполе и готовы содействовать "дальнейшим попыткам, если стороны достигнут детального соглашения".