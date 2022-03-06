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6 марта, 14:42

Путин расширил перечень активов для вложения целевого капитала НКО

Он также ограничил предельный размер расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении перечня активов, в которые можно инвестировать денежные средства, составляющие целевой капитал некоммерческой организации (НКО). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с законом разрешается направлять целевой капитал НКО в паи биржевых паевых инвестиционных фондов и клиринговые сертификаты участия. Также закон ограничивает предельный размер расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал.

Уточняется и порядок расчёта вознаграждения для компании, которая осуществляет доверительное управление таким имуществом, а также порядок расчёта соответствующих расходов.

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kremlin.ru

Оксана Попова

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