Путин расширил перечень активов для вложения целевого капитала НКО

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении перечня активов, в которые можно инвестировать денежные средства, составляющие целевой капитал некоммерческой организации (НКО). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с законом разрешается направлять целевой капитал НКО в паи биржевых паевых инвестиционных фондов и клиринговые сертификаты участия. Также закон ограничивает предельный размер расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал.

Уточняется и порядок расчёта вознаграждения для компании, которая осуществляет доверительное управление таким имуществом, а также порядок расчёта соответствующих расходов.