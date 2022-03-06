Путин расширил перечень активов для вложения целевого капитала НКО
Он также ограничил предельный размер расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении перечня активов, в которые можно инвестировать денежные средства, составляющие целевой капитал некоммерческой организации (НКО). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В соответствии с законом разрешается направлять целевой капитал НКО в паи биржевых паевых инвестиционных фондов и клиринговые сертификаты участия. Также закон ограничивает предельный размер расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал.
Уточняется и порядок расчёта вознаграждения для компании, которая осуществляет доверительное управление таким имуществом, а также порядок расчёта соответствующих расходов.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон об усилении мер защиты детей от педофилов. В частности, приостанавливается течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия жертвы.
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