Женщин, детей и пожилых людей решили эвакуировать из Горловки из-за обстрелов ВСУ
Вывоз будет проводиться для всех желающих. Беженцев обеспечат продуктовыми и гигиеническими наборами.
Мэр города Горловки в ДНР Иван Приходько объявил, что с 8 марта для женщин, детей и жителей преклонного возраста организуют централизованную эвакуацию на территорию России.
"В связи с непрекращающимися обстрелами города со стороны украинских вооружённых формирований с 8 марта будет организована централизованная эвакуация женщин, детей и граждан преклонного возраста в безопасные районы на территорию РФ", — написал он в своём телеграм-канале.
Мэр также уточнил, что эвакуация будет проводиться для всех желающих и в последующие дни. При этом все будут обеспечены продуктовыми и гигиеническими наборами.
Лайф напоминает, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
Getty Images / Chris McGrath