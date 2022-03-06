Женщин, детей и пожилых людей решили эвакуировать из Горловки из-за обстрелов ВСУ

Вывоз будет проводиться для всех желающих. Беженцев обеспечат продуктовыми и гигиеническими наборами.

Мэр города Горловки в ДНР Иван Приходько объявил, что с 8 марта для женщин, детей и жителей преклонного возраста организуют централизованную эвакуацию на территорию России.

"В связи с непрекращающимися обстрелами города со стороны украинских вооружённых формирований с 8 марта будет организована централизованная эвакуация женщин, детей и граждан преклонного возраста в безопасные районы на территорию РФ", — написал он в своём телеграм-канале.

Мэр также уточнил, что эвакуация будет проводиться для всех желающих и в последующие дни. При этом все будут обеспечены продуктовыми и гигиеническими наборами.