Гусев принёс СКА третью победу над минским "Динамо" в плей-офф КХЛ

Третий матч 1/8 финала Кубка Гагарина между петербургским СКА и минским "Динамо" завершился победой российской команды со счётом 3:2. Встреча состоялась в столице Белоруссии.

Решающую шайбу за 44 секунды до финальной сирены забросил Никита Гусев, реализовавший большинство. Также в составе гостей отличились Эмиль Галимов и Георгий Солянников. У динамовцев голы в активе Мальте Стрёмвалля и Дениса Мосалёва.

Счёт в серии стал 3:0 в пользу СКА. Четвёртый матч состоится во вторник, 8 марта, в Минске. В случае победы петербургский клуб выйдет в четвертьфинал.