Гусев принёс СКА третью победу над минским "Динамо" в плей-офф КХЛ
Также в составе клуба с берегов Невы отличились Эмиль Галимов и Георгий Солянников.
Третий матч 1/8 финала Кубка Гагарина между петербургским СКА и минским "Динамо" завершился победой российской команды со счётом 3:2. Встреча состоялась в столице Белоруссии.
Решающую шайбу за 44 секунды до финальной сирены забросил Никита Гусев, реализовавший большинство. Также в составе гостей отличились Эмиль Галимов и Георгий Солянников. У динамовцев голы в активе Мальте Стрёмвалля и Дениса Мосалёва.
Счёт в серии стал 3:0 в пользу СКА. Четвёртый матч состоится во вторник, 8 марта, в Минске. В случае победы петербургский клуб выйдет в четвертьфинал.
Кубок Гагарина. 1/8 финала
Западная конференция. Третий матч
"Динамо" (Минск) – СКА — 2:3
Шайбы: Стрёмвалль 9' (1:0), Галимов 24' (1:1), Солянников 28' (1:2), Мосалёв 29' (2:2), Гусев 60' (2:3)
ХК СКА