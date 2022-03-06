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6 марта, 16:56

Гусев принёс СКА третью победу над минским "Динамо" в плей-офф КХЛ

Также в составе клуба с берегов Невы отличились Эмиль Галимов и Георгий Солянников.

Третий матч 1/8 финала Кубка Гагарина между петербургским СКА и минским "Динамо" завершился победой российской команды со счётом 3:2. Встреча состоялась в столице Белоруссии.

Решающую шайбу за 44 секунды до финальной сирены забросил Никита Гусев, реализовавший большинство. Также в составе гостей отличились Эмиль Галимов и Георгий Солянников. У динамовцев голы в активе Мальте Стрёмвалля и Дениса Мосалёва.

"Авангард" выиграл третий матч подряд в серии Кубка Гагарина с "Ак Барсом"

"Авангард" выиграл третий матч подряд в серии Кубка Гагарина с "Ак Барсом"

Счёт в серии стал 3:0 в пользу СКА. Четвёртый матч состоится во вторник, 8 марта, в Минске. В случае победы петербургский клуб выйдет в четвертьфинал.

Кубок Гагарина. 1/8 финала

Западная конференция. Третий матч

"Динамо" (Минск) – СКА — 2:3

Шайбы: Стрёмвалль 9' (1:0), Галимов 24' (1:1), Солянников 28' (1:2), Мосалёв 29' (2:2), Гусев 60' (2:3)

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ХК СКА

Роман Фейгин

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