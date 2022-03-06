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6 марта, 16:40

"Авангард" выиграл третий матч подряд в серии Кубка Гагарина с "Ак Барсом"

Для выхода в четвертьфинал команде Боба Хартли осталось одержать ещё одну победу.

Омский "Авангард" выиграл у казанского "Ак Барса" в третьем матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ со счётом 2:0. Встреча состоялась в Балашихе, где действующие обладатели Кубка Гагарина во время строительства своего нового стадиона проводят домашние игры.

Обе шайбы были заброшены в концовке матча. Отличились Арсений Грицюк и Павел Дедунов.

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Счёт в серии стал 3:0 в пользу "Авангарда". Четвёртый матч состоится во вторник, 8 марта, в Балашихе. В случае победы омский клуб гарантирует себе место в четвертьфинале.

Кубок Гагарина. 1/8 финала

Восточная конференция. Третий матч

"Авангард" — "Ак Барс" — 2:0

Шайба: Грицюк 55' (1:0), Дедунов 60' (2:0)

Счёт в серии — 3:0

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ХК "Авангард"

Роман Фейгин

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