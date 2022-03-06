"Авангард" выиграл третий матч подряд в серии Кубка Гагарина с "Ак Барсом"

Омский "Авангард" выиграл у казанского "Ак Барса" в третьем матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ со счётом 2:0. Встреча состоялась в Балашихе, где действующие обладатели Кубка Гагарина во время строительства своего нового стадиона проводят домашние игры.

Обе шайбы были заброшены в концовке матча. Отличились Арсений Грицюк и Павел Дедунов.

Счёт в серии стал 3:0 в пользу "Авангарда". Четвёртый матч состоится во вторник, 8 марта, в Балашихе. В случае победы омский клуб гарантирует себе место в четвертьфинале.