Московское "Динамо" сократило отставание от "Северстали" в серии 1/8 финала Кубка Гагарина

Московское "Динамо" на выезде победило череповецкую "Северсталь" в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу бело-голубых.

В составе столичной команды по шайбе забросили Станислав Галиев, Эрик О'Делл и Владислав Ефремов. У череповчан отличился Кирилл Пилипенко.

Счёт в серии стал 2:1 в пользу "Северстали". Четвёртый матч состоится во вторник, 8 марта, в Череповце.