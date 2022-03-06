Московское "Динамо" сократило отставание от "Северстали" в серии 1/8 финала Кубка Гагарина
В составе столичной команды по шайбе забросили Станислав Галиев, Эрик О'Делл и Владислав Ефремов.
Московское "Динамо" на выезде победило череповецкую "Северсталь" в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу бело-голубых.
В составе столичной команды по шайбе забросили Станислав Галиев, Эрик О'Делл и Владислав Ефремов. У череповчан отличился Кирилл Пилипенко.
Счёт в серии стал 2:1 в пользу "Северстали". Четвёртый матч состоится во вторник, 8 марта, в Череповце.
Кубок Гагарина. 1/8 финала
Западная конференция. Третий матч
"Северсталь" – "Динамо" (Москва) — 1:3
Шайбы: Галиев 33' (0:1), Пилипенко 43' (1:1), О'Делл 44' (1:2), Ефремов 50' (1:3)
Счёт в серии — 2:1
ХК "Динамо"