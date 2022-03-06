Глава ДНР вручил награду погибшего комбата "Спарты" Владимира Жоги его отцу

"Это заслуженная награда. Он всегда жертвовал собой. Всегда, когда у него была возможность обратиться за какой-то поддержкой, он никогда не просил её для себя лично. Он всегда просил её для своего подразделения и для своих бойцов, соратников", — сказал Пушилин, передавая медаль.