Глава ДНР вручил награду погибшего комбата "Спарты" Владимира Жоги его отцу
Также Пушилин рассказал, кто теперь займёт место руководителя разведывательного батальона.
Глава ДНР Денис Пушилин вручил награду отцу погибшего накануне Владимира Жоги. Видео © SHOT
Глава ДНР Денис Пушилин вручил отцу погибшего накануне командира отдельного разведывательного батальона "Спарта" Владимира Жоги медаль посмертно — "Золотую Звезду" Героя ДНР. Теперь Артём Жога займёт место своего сына в должности комбата "Спарты".
"Это заслуженная награда. Он всегда жертвовал собой. Всегда, когда у него была возможность обратиться за какой-то поддержкой, он никогда не просил её для себя лично. Он всегда просил её для своего подразделения и для своих бойцов, соратников", — сказал Пушилин, передавая медаль.
Как сообщалось, 5 марта в Волновахе героически погиб командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" гвардии полковник Владимир Жога (позывной Воха). Его подразделение прикрывало эвакуацию мирных жителей, по которым украинские военные открыли огонь. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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