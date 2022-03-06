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6 марта, 16:40

В Тольятти мужчина расправился с одной из сестёр, ранил вторую и напал на отца

Скончавшейся он нанёс не менее 20 ударов. Выжившие члены его семьи госпитализированы. Сам злоумышленник задержан полицией.

<p>Место расправы. Фото © <a href="https://samara.sledcom.ru/news/item/1661996/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по Самарской области </a></p>

Место расправы. Фото © СУ СК РФ по Самарской области

В Тольятти мужчина напал с ножом на отца и сестёр, одна из которых скончалась от полученных травм. О случившемся сообщает региональное СУ СКР. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Пострадавшие с ножевыми ранениями доставлены в больницу.

Трагедия произошла накануне ночью. Как полагает следствие, 30-летний мужчина вернулся домой пьяным после посиделок с друзьями. У него тут же возник конфликт со старшей сестрой, он схватил нож и ударил им женщину. На крики в комнату прибежал отец. Мужчина напал и на него, после чего бросился к выходу.

"Выходя из квартиры, на лестничной клетке встретился с младшей из сестёр и также нанёс ей не менее 20 ударов ножом и покинул место преступления. Женщина от полученных травм скончалась на месте", — уточнили в управлении.

Ранее сообщалось, что в лесополосе московского района Южное Бутово были найдены два расчленённых тела, предположительно, мужчины и женщины. Трупы также покрывали ожоги. По подозрению в совершении преступления задержан 32-летний мужчина.

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Татьяна Миссуми

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