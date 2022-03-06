В Тольятти мужчина расправился с одной из сестёр, ранил вторую и напал на отца

В Тольятти мужчина напал с ножом на отца и сестёр, одна из которых скончалась от полученных травм. О случившемся сообщает региональное СУ СКР. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Пострадавшие с ножевыми ранениями доставлены в больницу.

Трагедия произошла накануне ночью. Как полагает следствие, 30-летний мужчина вернулся домой пьяным после посиделок с друзьями. У него тут же возник конфликт со старшей сестрой, он схватил нож и ударил им женщину. На крики в комнату прибежал отец. Мужчина напал и на него, после чего бросился к выходу.