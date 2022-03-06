ДНР: "Азов" расстрелял группу мирных жителей при выходе из Мариуполя, есть погибшие
Покинуть город удалось примерно 150 гражданским. Силы ДНР и России обеспечивают безопасный выход в направлении Новоазовска.
Украинские националисты из полка "Азов" расстреляли группу беженцев, пытавшихся выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору. В результате погибли двое и ранены ещё четыре мирных жителя, сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.
"Сегодня при попытке выйти из города Мариуполя по гуманитарному коридору трассы М23 в направлении Новоазовска украинскими боевиками из националистического батальона "Азов" была расстреляна колонна мирных граждан", — уточнил Басурин.
По его словам, в настоящее время силам ДНР и Вооружённых сил РФ удалось обеспечить безопасный выход в направлении Новоазовска около 150 человек.
Напомним, 5 марта российская сторона объявила режим тишины на Украине: с 10 часов утра (мск) открылись гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. В офисе украинского президента Владимира Зеленского подтвердили согласие Киева на открытие гумкоридоров. Однако сразу же случилась провокация: боевики "Азова" взорвали дом в Мариуполе, под завалами может быть 200 человек. По данным Минобороны РФ, объявленный режим тишины для открытия гуманитарных коридоров активно использовался Киевом для перегруппировки украинских войск. 6 марта эвакуация из Мариуполя возобновилась. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Getty Images / Anastasia Vlasova