ДНР: "Азов" расстрелял группу мирных жителей при выходе из Мариуполя, есть погибшие

Покинуть город удалось примерно 150 гражданским. Силы ДНР и России обеспечивают безопасный выход в направлении Новоазовска.

Украинские националисты из полка "Азов" расстреляли группу беженцев, пытавшихся выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору. В результате погибли двое и ранены ещё четыре мирных жителя, сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

"Сегодня при попытке выйти из города Мариуполя по гуманитарному коридору трассы М23 в направлении Новоазовска украинскими боевиками из националистического батальона "Азов" была расстреляна колонна мирных граждан", — уточнил Басурин.