У двух участников незаконной акции в Москве нашли взрывчатые вещества

Правоохранители задержали подозрительных молодых людей и в ходе досмотра среди их вещей обнаружили компоненты коктейля Молотова.

Полицейские обнаружили у участников несогласованной акции в Москве взрывчатые вещества. Видео © Telegram / SHOT

В Москве во время несогласованной акции полицейские задержали двух подозрительных человек, у которых, по предварительным данным, с собой были взрывчатые вещества. Видео с места опубликовал телеграм-канал SHOT.

Правоохранители решили досмотреть подозрительных молодых людей — и не зря. Среди их вещей обнаружили взрывчатые вещества, похожие на составные части коктейля Молотова. Также, судя по видео, в их рюкзаках находились спички, таблетки "Феназепам", респираторные маски и деньги.