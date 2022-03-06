У двух участников незаконной акции в Москве нашли взрывчатые вещества
Правоохранители задержали подозрительных молодых людей и в ходе досмотра среди их вещей обнаружили компоненты коктейля Молотова.
Полицейские обнаружили у участников несогласованной акции в Москве взрывчатые вещества. Видео © Telegram / SHOT
В Москве во время несогласованной акции полицейские задержали двух подозрительных человек, у которых, по предварительным данным, с собой были взрывчатые вещества. Видео с места опубликовал телеграм-канал SHOT.
Правоохранители решили досмотреть подозрительных молодых людей — и не зря. Среди их вещей обнаружили взрывчатые вещества, похожие на составные части коктейля Молотова. Также, судя по видео, в их рюкзаках находились спички, таблетки "Феназепам", респираторные маски и деньги.
Ранее МВД предупредило россиян об ответственности за участие в незаконных акциях. Начальникам территориальных органов ведомства поручили предпринять комплекс дополнительных мероприятий по обеспечению правопорядка на обслуживаемой территории.
Telegram / SHOT