ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 марта 2022, 16:26
8440

У двух участников незаконной акции в Москве нашли взрывчатые вещества

Правоохранители задержали подозрительных молодых людей и в ходе досмотра среди их вещей обнаружили компоненты коктейля Молотова.

Полицейские обнаружили у участников несогласованной акции в Москве взрывчатые вещества. Видео © Telegram / SHOT

В Москве во время несогласованной акции полицейские задержали двух подозрительных человек, у которых, по предварительным данным, с собой были взрывчатые вещества. Видео с места опубликовал телеграм-канал SHOT.

Правоохранители решили досмотреть подозрительных молодых людей — и не зря. Среди их вещей обнаружили взрывчатые вещества, похожие на составные части коктейля Молотова. Также, судя по видео, в их рюкзаках находились спички, таблетки "Феназепам", респираторные маски и деньги.

Девушка метнула коктейль Молотова в полицейских на несогласованной акции в Москве
Девушка метнула коктейль Молотова в полицейских на несогласованной акции в Москве

Ранее МВД предупредило россиян об ответственности за участие в незаконных акциях. Начальникам территориальных органов ведомства поручили предпринять комплекс дополнительных мероприятий по обеспечению правопорядка на обслуживаемой территории.

BannerImage

Telegram / SHOT

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar