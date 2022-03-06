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6 марта, 16:26

У двух участников незаконной акции в Москве нашли взрывчатые вещества

Правоохранители задержали подозрительных молодых людей и в ходе досмотра среди их вещей обнаружили компоненты коктейля Молотова.

Полицейские обнаружили у участников несогласованной акции в Москве взрывчатые вещества. Видео © Telegram / SHOT

В Москве во время несогласованной акции полицейские задержали двух подозрительных человек, у которых, по предварительным данным, с собой были взрывчатые вещества. Видео с места опубликовал телеграм-канал SHOT.

Правоохранители решили досмотреть подозрительных молодых людей — и не зря. Среди их вещей обнаружили взрывчатые вещества, похожие на составные части коктейля Молотова. Также, судя по видео, в их рюкзаках находились спички, таблетки "Феназепам", респираторные маски и деньги.

Девушка метнула коктейль Молотова в полицейских на несогласованной акции в Москве

Девушка метнула коктейль Молотова в полицейских на несогласованной акции в Москве

Ранее МВД предупредило россиян об ответственности за участие в незаконных акциях. Начальникам территориальных органов ведомства поручили предпринять комплекс дополнительных мероприятий по обеспечению правопорядка на обслуживаемой территории.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Николь Вербер

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