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6 марта, 16:06

Москвичей предупредили об "арктическом мешке" перед мощным потеплением

В столичном регионе грядёт понижение температуры до -18 градусов, однако "морозный стресс" будет недолгим.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что "арктический мешок", который ожидается в Москве в среду, станет прологом к мощному потеплению.

"Предстоящая неделя продемонстрирует жителям Европейской России, что март ни разу по климату не весенний месяц и крайне неустойчив, а значит, в очередной раз сработает народная мудрость: "Пришёл марток — надевай семь порток", — сообщил он.

По словам метеоролога, ожидается "ультраполярное вторжение", которое начнётся в Международный женский день, когда температура воздуха понизится до минус 6–11, а днём будет не выше минус 3–8 градусов.

Вильфанд объяснил, когда в Москве наступит настоящая весна

Вильфанд объяснил, когда в Москве наступит настоящая весна

"Но это только цветочки! Начиная со среды и до пятницы включительно регион окажется в "арктическом мешке" холода с температурным фоном на 7–10 градусов ниже многолетней нормы, что соответствует климатическим показателям середины зимы. Под утро ударят январские морозы до минус 13–18, днём всего лишь минус 5–10", — отметил синоптик.

При этом он добавил, что "морозный стресс" будет недолгим и уже в следующие выходные станет заметно теплее. По его словам, это будет прологом к наступлению весны по всем атмосферным фронтам, причём прогнозируемое тепло будет опережать климатический календарь на целых две недели. Ожидается, что снег начнёт интенсивно таять, а высота снежного покрова окажется ниже десяти сантиметров.

Москвичам посоветовали не ждать "настоящей" весны в начале марта

Москвичам посоветовали не ждать "настоящей" весны в начале марта

А ранее Вильфанд назвал ультраполярное вторжение причиной грядущих морозов в ряде регионов. Метеоролог отметил, что существенного изменения погоды стоит ждать уже в ближайшую среду.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер

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