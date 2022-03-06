США обсуждают с Евросоюзом возможность отказа от закупки российской нефти

Вашингтон обсуждает с членами Евросоюза перспективы отказа от покупки российской нефти. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, странам важно убедиться, что на международном рынке будет достаточное количество топлива.

"Мы разговариваем сейчас с европейскими партнёрами, чтобы рассмотреть скоординированные действия в контексте перспективы запрета на импорт российской нефти", — сказал Блинкен в интервью телеканалу CNN.