США обсуждают с Евросоюзом возможность отказа от закупки российской нефти
Американский госсекретарь сообщил, что уже созванивался с главой Белого дома Джо Байденом и членами администрации, чтобы обговорить этот вопрос.
Вашингтон обсуждает с членами Евросоюза перспективы отказа от покупки российской нефти. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, странам важно убедиться, что на международном рынке будет достаточное количество топлива.
"Мы разговариваем сейчас с европейскими партнёрами, чтобы рассмотреть скоординированные действия в контексте перспективы запрета на импорт российской нефти", — сказал Блинкен в интервью телеканалу CNN.
Он отметил, что накануне в телефонном разговоре обсуждал этот вопрос с президентом США Джо Байденом и членами администрации.
Ранее в США призвали остановить импорт нефти из России. Ведущая торговая ассоциация "Американские производители топлива и нефтехимии" (AFPM) поддержала запрет на закупки и выступила в поддержку Украины. А эксперт Гривач предсказал коллапс энергетических рынков из-за санкций. Он считает, что предлагаемый на Западе срочный переход на возобновляемые источники невозможен. Например, 4 марта стоимость газа в Европе превысила 2390 долларов за тысячу кубометров, обновив исторический максимум.
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