Басурин: Запасов продовольствия в Мариуполе хватит на пару дней

Он также отметил, что кроме еды речь идёт в том числе о воде и электроэнергии, которые необходимы людям для выживания.

"Если говорить о запасах, я думаю, это день-два, не больше... Кроме продовольствия это вода и электроэнергия, а этого нет", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".