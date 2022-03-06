Басурин: Запасов продовольствия в Мариуполе хватит на пару дней
Он также отметил, что кроме еды речь идёт в том числе о воде и электроэнергии, которые необходимы людям для выживания.
Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что запасов продовольствия в городе Мариуполе хватит буквально на один-два дня.
"Если говорить о запасах, я думаю, это день-два, не больше... Кроме продовольствия это вода и электроэнергия, а этого нет", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, 5 марта российская сторона объявила режим тишины на Украине: с 10 часов утра (мск) открылись гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. В офисе украинского президента Владимира Зеленского подтвердили согласие Киева на открытие гумкоридоров. Однако сразу же случилась провокация: боевики "Азова" взорвали дом в Мариуполе, под завалами может быть 200 человек. По данным Минобороны РФ, объявленный режим тишины для открытия гуманитарных коридоров активно использовался Киевом для перегруппировки украинских войск. 6 марта эвакуация из Мариуполя возобновилась. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
ТАСС / Александр Рюмин