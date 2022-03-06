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6 марта, 17:09

Лавров обсудил с Чавушоглу "вопросы выхода из кризиса" на Украине

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил готовность Москвы к диалогу с Киевом и зарубежными партнёрами.

Министры иностранных дел Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вопросы выхода из продолжающегося кризиса на Украине, сообщил ТАСС источник в МИД республики.

"Наш министр обсудил с министром иностранных дел РФ Лавровым вопросы выхода из продолжающегося кризиса. Было продолжено обсуждение вопросов, которые сегодня поднимал наш президент в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным", — уведомил источник, отметив, что Чавушоглу также обсудил с украинским коллегой Дмитрием Кулебой последние события на Украине.

Лайф напоминает, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

Путин поделился с Эрдоганом надеждами на третий раунд переговоров с Украиной

Путин поделился с Эрдоганом надеждами на третий раунд переговоров с Украиной

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ТАСС / AP / Pavel Golovkin

Виктория Дитрих

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