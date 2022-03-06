Член делегации Украины Арахамия: Киев не будет бороться за вступление в НАТО

"Тот ответ, который мы получаем от стран НАТО, состоит в том, что они не готовы даже обсуждать нас в НАТО в ближайшие пять-десять лет. Мы не будем бороться за заявку на вступление в НАТО, мы будет бороться за результат, а не за процесс", — сказал он в интервью телеканалу Fox News.