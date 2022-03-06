Член делегации Украины Арахамия: Киев не будет бороться за вступление в НАТО
По его словам, ответ от стран Североатлантического альянса состоит в том, что они не готовы обсуждать принятие Незалежной даже в ближайшие пять-десять лет.
Член украинской делегации на переговорах с Россией глава парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Незалежная не собирается бороться за вступление страны в НАТО.
"Тот ответ, который мы получаем от стран НАТО, состоит в том, что они не готовы даже обсуждать нас в НАТО в ближайшие пять-десять лет. Мы не будем бороться за заявку на вступление в НАТО, мы будет бороться за результат, а не за процесс", — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц признал правильность решения не принимать Грузию и Украину в НАТО. Также до этого германский канцлер уверял, что не допустит вмешательства Североатлантического альянса в конфликт на Украине: это было бы ошибкой.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Александр Кряжев / POOL