Член делегации Украины Арахамия: Киев не будет бороться за вступление в НАТО

По его словам, ответ от стран Североатлантического альянса состоит в том, что они не готовы обсуждать принятие Незалежной даже в ближайшие пять-десять лет.

Член украинской делегации на переговорах с Россией глава парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Незалежная не собирается бороться за вступление страны в НАТО.

"Тот ответ, который мы получаем от стран НАТО, состоит в том, что они не готовы даже обсуждать нас в НАТО в ближайшие пять-десять лет. Мы не будем бороться за заявку на вступление в НАТО, мы будет бороться за результат, а не за процесс", — сказал он в интервью телеканалу Fox News.