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Регион
Опубликовано 6 марта 2022, 17:39
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Путин обсудил "Операцию Z" с премьером Израиля

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Разговор состоялся с учётом самых последних контактов Нафтали Бенета с руководителями ряда стран.

Президент РФ Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом ситуацию на Украине. Разговор по телефону состоялся в развитие субботней встречи, сообщила пресс-служба Кремля.

"Был продолжен обстоятельный обмен мнениями о ситуации в связи с проводимой Россией специальной военной операцией по защите Донбасса, в том числе с учётом самых последних контактов Нафтали Бенета с руководителями ряда государств", — уточнили в Кремле.

После беседы Путин и Бенет договорились "оставаться на связи".

Премьер Израиля Бенет обсудил с канцлером ФРГ Шольцем свою встречу с Путиным
Премьер Израиля Бенет обсудил с канцлером ФРГ Шольцем свою встречу с Путиным

Напомним, Бенет встретился с Путиным в российской столице 5 марта, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины. Как сообщила пресс-служба Кремля, российский лидер и премьер Израиля обсудили различные аспекты ситуации в Незалежной в контексте проводимой РФ военной спецоперации по защите Донбасса.

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Андрей Бражников
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