Путин обсудил "Операцию Z" с премьером Израиля

Разговор состоялся с учётом самых последних контактов Нафтали Бенета с руководителями ряда стран.

Президент РФ Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом ситуацию на Украине. Разговор по телефону состоялся в развитие субботней встречи, сообщила пресс-служба Кремля.

"Был продолжен обстоятельный обмен мнениями о ситуации в связи с проводимой Россией специальной военной операцией по защите Донбасса, в том числе с учётом самых последних контактов Нафтали Бенета с руководителями ряда государств", — уточнили в Кремле.

После беседы Путин и Бенет договорились "оставаться на связи".