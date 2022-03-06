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6 марта, 17:39

Путин обсудил "Операцию Z" с премьером Израиля

Разговор состоялся с учётом самых последних контактов Нафтали Бенета с руководителями ряда стран.

<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом ситуацию на Украине. Разговор по телефону состоялся в развитие субботней встречи, сообщила пресс-служба Кремля.

"Был продолжен обстоятельный обмен мнениями о ситуации в связи с проводимой Россией специальной военной операцией по защите Донбасса, в том числе с учётом самых последних контактов Нафтали Бенета с руководителями ряда государств", — уточнили в Кремле.

После беседы Путин и Бенет договорились "оставаться на связи".

Премьер Израиля Бенет обсудил с канцлером ФРГ Шольцем свою встречу с Путиным

Премьер Израиля Бенет обсудил с канцлером ФРГ Шольцем свою встречу с Путиным

Напомним, Бенет встретился с Путиным в российской столице 5 марта, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины. Как сообщила пресс-служба Кремля, российский лидер и премьер Израиля обсудили различные аспекты ситуации в Незалежной в контексте проводимой РФ военной спецоперации по защите Донбасса.

Андрей Бражников

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