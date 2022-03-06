Главный дирижёр Большого театра Туган Сохиев оставил свою должность

Музыкальный руководитель и главный дирижёр Государственного академического Большого театра России Туган Сохиев покидает свою должность по собственному желанию. Информацию подтвердил гендиректор учреждения Владимир Урин.

"Мне очень жаль, его уход — это очень серьёзная проблема для Большого театра. Как будет складываться дальше ситуация, непонятно", — сказал Урин. Кто сменит Сохиева на его посту, пока не сообщается.

В свою очередь, Сохиев заявил, что также уходит с поста музыкального руководителя Национального оркестра Капитолия Тулузы. Он уточнил, что из-за обострения отношений с Западом его поставили в Европе перед выбором между Францией и Россией — "между двумя культурными традициями".

"Будучи вынужденным столкнуться с невозможным выбором между моими любимыми русскими и любимыми французскими музыкантами, я решил уйти с должности музыкального руководителя и главного дирижёра Большого театра в Москве и покидаю пост музыкального руководителя Национального оркестра Капитолия Тулузы", — приводит его слова ClassicalMusicNews.ru.