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6 марта, 17:56

Красно-белые набирают ход: "Спартак" выиграл у "Динамо" в чемпионате России по футболу

По голу забили ямайский нападающий Шамар Николсон и голландский полузащитник Квинси Промес.

"Спартак" победил "Динамо" в московском дерби в рамках 20-го тура чемпионата России по футболу со счётом 2:0. Встреча состоялась на столичной "ВТБ-арене". Судил игру арбитр Сергей Карасёв.

Оба мяча были забиты в первом тайме. Отличились ямайский нападающий красно-белых Шамар Николсон и голландский полузащитник Квинси Промес.

С конца первого тайма динамовцы играли в меньшинстве. Перед самым перерывом вторую жёлтую карточку получил уругвайский защитник команды Гильермо Варела.

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"Спартак" набрал 26 очков, оставшись на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. "Динамо" с 39 баллами — на второй строчке.

Футбол. Чемпионат России

Премьер-лига. 20-й тур

"Динамо" "Спартак" — 0:2

Голы: Николсон 26' (0:1), Промес 38' (0:2)

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ФК "Спартак"

Роман Фейгин

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