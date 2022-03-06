Красно-белые набирают ход: "Спартак" выиграл у "Динамо" в чемпионате России по футболу
По голу забили ямайский нападающий Шамар Николсон и голландский полузащитник Квинси Промес.
"Спартак" победил "Динамо" в московском дерби в рамках 20-го тура чемпионата России по футболу со счётом 2:0. Встреча состоялась на столичной "ВТБ-арене". Судил игру арбитр Сергей Карасёв.
Оба мяча были забиты в первом тайме. Отличились ямайский нападающий красно-белых Шамар Николсон и голландский полузащитник Квинси Промес.
С конца первого тайма динамовцы играли в меньшинстве. Перед самым перерывом вторую жёлтую карточку получил уругвайский защитник команды Гильермо Варела.
"Спартак" набрал 26 очков, оставшись на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. "Динамо" с 39 баллами — на второй строчке.
Футбол. Чемпионат России
Премьер-лига. 20-й тур
"Динамо" — "Спартак" — 0:2
Голы: Николсон 26' (0:1), Промес 38' (0:2)
ФК "Спартак"