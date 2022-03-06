Красно-белые набирают ход: "Спартак" выиграл у "Динамо" в чемпионате России по футболу

"Спартак" победил "Динамо" в московском дерби в рамках 20-го тура чемпионата России по футболу со счётом 2:0. Встреча состоялась на столичной "ВТБ-арене". Судил игру арбитр Сергей Карасёв.

Оба мяча были забиты в первом тайме. Отличились ямайский нападающий красно-белых Шамар Николсон и голландский полузащитник Квинси Промес.

С конца первого тайма динамовцы играли в меньшинстве. Перед самым перерывом вторую жёлтую карточку получил уругвайский защитник команды Гильермо Варела.

"Спартак" набрал 26 очков, оставшись на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. "Динамо" с 39 баллами — на второй строчке.