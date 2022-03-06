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Опубликовано 6 марта 2022, 18:12
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Минобороны РФ: Украинские неонацисты прикрываются жителями Мариуполя как живым щитом

В ведомстве также отметили, что батальоны территориальной обороны применяют тактику террористов по ведению боевых действий.

В Мариуполе украинские неонацисты насильно удерживают мирных жителей в домах, а также прикрываются ими как живым щитом. Об этом заявили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине, созданном на базе Национального центра управления обороной РФ.

"В Мариуполе неонацисты батальонов территориальной обороны в очередной раз применяют тактику террористов по ведению боевых действий. Прикрываясь мирными жителями как живым щитом, они размещают в многоквартирных жилых домах тяжёлое вооружение, при этом часть жителей насильно удерживают в домах", — сообщили в штабе.

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Ранее Лайф писал, что украинские националисты из полка "Азов" расстреляли группу мирных жителей при выходе из Мариуполя. В результате двое погибли, ещё четверо оказались ранены.

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Напомним, 5 марта российская сторона объявила режим тишины на Украине: с 10 часов утра (мск) открылись гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. В офисе украинского президента Владимира Зеленского подтвердили согласие Киева на открытие гумкоридоров. Однако сразу же случилась провокация: боевики "Азова" взорвали дом в Мариуполе, под завалами может быть 200 человек. По данным Минобороны РФ, объявленный режим тишины для открытия гуманитарных коридоров активно использовался Киевом для перегруппировки украинских войск. 6 марта эвакуация из Мариуполя возобновилась. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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ТАСС / Александр Рюмин

Николь Вербер
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