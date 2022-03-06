Минобороны РФ: Украинские неонацисты прикрываются жителями Мариуполя как живым щитом

В ведомстве также отметили, что батальоны территориальной обороны применяют тактику террористов по ведению боевых действий.

В Мариуполе украинские неонацисты насильно удерживают мирных жителей в домах, а также прикрываются ими как живым щитом. Об этом заявили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине, созданном на базе Национального центра управления обороной РФ.

"В Мариуполе неонацисты батальонов территориальной обороны в очередной раз применяют тактику террористов по ведению боевых действий. Прикрываясь мирными жителями как живым щитом, они размещают в многоквартирных жилых домах тяжёлое вооружение, при этом часть жителей насильно удерживают в домах", — сообщили в штабе.