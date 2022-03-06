Путин присвоил комбату "Спарты" Владимиру Жоге звание Героя России посмертно
Владимир Жога. Фото © Telegram / Пушилин Д.В.
Погибший гвардии полковник удостоен высокой награды за мужество, проявленное при исполнении гражданского долга.
Президент РФ Владимир Путин присвоил командиру отдельного разведывательного батальона "Спарта" гвардии полковнику Владимиру Жоге (позывной Воха), погибшему накануне в Волновахе, звание Героя России посмертно. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"За героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя РФ Жоге Владимиру Артёмовичу (посмертно)", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, 5 марта в Волновахе героически погиб командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" гвардии полковник Владимир Жога (позывной Воха). Его подразделение прикрывало эвакуацию мирных жителей, по которым украинские военные открыли огонь. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.