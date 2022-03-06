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6 марта, 18:11

Путин присвоил комбату "Спарты" Владимиру Жоге звание Героя России посмертно

Погибший гвардии полковник удостоен высокой награды за мужество, проявленное при исполнении гражданского долга.

<p>Владимир Жога. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/pushilindenis/2030" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пушилин Д.В.</a></p>

Владимир Жога. Фото © Telegram / Пушилин Д.В.

Президент РФ Владимир Путин присвоил командиру отдельного разведывательного батальона "Спарта" гвардии полковнику Владимиру Жоге (позывной Воха), погибшему накануне в Волновахе, звание Героя России посмертно. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"За героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя РФ Жоге Владимиру Артёмовичу (посмертно)", — говорится в сообщении.

Глава ДНР вручил награду погибшего комбата "Спарты" Владимира Жоги его отцу

Глава ДНР вручил награду погибшего комбата "Спарты" Владимира Жоги его отцу

Как сообщалось, 5 марта в Волновахе героически погиб командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" гвардии полковник Владимир Жога (позывной Воха). Его подразделение прикрывало эвакуацию мирных жителей, по которым украинские военные открыли огонь. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

Андрей Бражников

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