Путин присвоил комбату "Спарты" Владимиру Жоге звание Героя России посмертно

Президент РФ Владимир Путин присвоил командиру отдельного разведывательного батальона "Спарта" гвардии полковнику Владимиру Жоге (позывной Воха), погибшему накануне в Волновахе, звание Героя России посмертно. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"За героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя РФ Жоге Владимиру Артёмовичу (посмертно)", — говорится в сообщении.