Путин присвоил комбату "Спарты" Владимиру Жоге звание Героя России посмертно

Погибший гвардии полковник удостоен высокой награды за мужество, проявленное при исполнении гражданского долга.

Президент РФ Владимир Путин присвоил командиру отдельного разведывательного батальона "Спарта" гвардии полковнику Владимиру Жоге (позывной Воха), погибшему накануне в Волновахе, звание Героя России посмертно. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"За героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя РФ Жоге Владимиру Артёмовичу (посмертно)", — говорится в сообщении.