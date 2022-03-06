Путин присвоил комбату "Спарты" Владимиру Жоге звание Героя России посмертно
Погибший гвардии полковник удостоен высокой награды за мужество, проявленное при исполнении гражданского долга.
Владимир Жога. Фото © Telegram / Пушилин Д.В.
Президент РФ Владимир Путин присвоил командиру отдельного разведывательного батальона "Спарта" гвардии полковнику Владимиру Жоге (позывной Воха), погибшему накануне в Волновахе, звание Героя России посмертно. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"За героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя РФ Жоге Владимиру Артёмовичу (посмертно)", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, 5 марта в Волновахе героически погиб командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" гвардии полковник Владимир Жога (позывной Воха). Его подразделение прикрывало эвакуацию мирных жителей, по которым украинские военные открыли огонь. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.