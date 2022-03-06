Минобороны РФ: На Украине радикалы проводят этнические чистки
Отмечается, что боевики вламываются в дома и квартиры гражданского населения, проводят проверку документов на улицах.
На Украине радикалы проводят этнические чистки, распространяется информация о создании лагерей для граждан, не поддерживающих действующий киевский режим, и иностранцев. Об этом заявили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине, который был создан на базе Национального центра управления обороной РФ.
"С целью деморализации мирных жителей и иностранцев в украинских СМИ появились сообщения о создании Киевом лагерей для граждан, не поддерживающих действующий режим, а также людей, не являющихся гражданами Украины. Радикалы проводят этнические чистки, вламываются в дома и квартиры гражданского населения, проводят проверку документов на улицах. Всех лиц, не имеющих украинских паспортов, боевики уводят в неизвестном направлении", — уточнили в штабе.
Ранее сообщалось, что женщин, детей и пожилых людей решили эвакуировать из Горловки из-за обстрелов ВСУ. Вывоз будет проводиться для всех желающих. Беженцев обеспечат продуктовыми и гигиеническими наборами.
Лайф напоминает, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
ТАСС / Сергей Бобылев