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6 марта, 18:20
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Минобороны РФ: На Украине радикалы проводят этнические чистки

Отмечается, что боевики вламываются в дома и квартиры гражданского населения, проводят проверку документов на улицах.

На Украине радикалы проводят этнические чистки, распространяется информация о создании лагерей для граждан, не поддерживающих действующий киевский режим, и иностранцев. Об этом заявили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине, который был создан на базе Национального центра управления обороной РФ.

"С целью деморализации мирных жителей и иностранцев в украинских СМИ появились сообщения о создании Киевом лагерей для граждан, не поддерживающих действующий режим, а также людей, не являющихся гражданами Украины. Радикалы проводят этнические чистки, вламываются в дома и квартиры гражданского населения, проводят проверку документов на улицах. Всех лиц, не имеющих украинских паспортов, боевики уводят в неизвестном направлении", — уточнили в штабе.

ДНР: "Азов" расстрелял группу мирных жителей при выходе из Мариуполя, есть погибшие

ДНР: "Азов" расстрелял группу мирных жителей при выходе из Мариуполя, есть погибшие

Ранее сообщалось, что женщин, детей и пожилых людей решили эвакуировать из Горловки из-за обстрелов ВСУ. Вывоз будет проводиться для всех желающих. Беженцев обеспечат продуктовыми и гигиеническими наборами.

Лайф напоминает, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

Минобороны РФ предупредило об ударах по объектам ОПК Украины и призвало рабочих покинуть их

Минобороны РФ предупредило об ударах по объектам ОПК Украины и призвало рабочих покинуть их

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ТАСС / Сергей Бобылев

Иван Косицын

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