Гвардиола всё ближе к титулу: "Манчестер Сити" разгромил "Юнайтед" в дерби

Манчестерское дерби в рамках 28-го тура чемпионата Англии по футболу завершилось крупной победой "Сити" над "Юнайтед" со счётом 4:1. Встреча прошла на стадионе "Этихад".

Дубль в первом тайме оформил бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брёйне, после перерыва дважды отличился его алжирский партнёр по команде Рияд Махрез. В составе "Юнайтед" автором единственного гола стал Джейдон Санчо.

"Манчестер Сити" набрал 69 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице чемпионата Англии. "Юнайтед" с 47 очками идёт на пятой позиции.