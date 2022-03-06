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6 марта, 18:27

Гвардиола всё ближе к титулу: "Манчестер Сити" разгромил "Юнайтед" в дерби

Команда упрочила лидерство в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

Манчестерское дерби в рамках 28-го тура чемпионата Англии по футболу завершилось крупной победой "Сити" над "Юнайтед" со счётом 4:1. Встреча прошла на стадионе "Этихад".

Дубль в первом тайме оформил бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брёйне, после перерыва дважды отличился его алжирский партнёр по команде Рияд Махрез. В составе "Юнайтед" автором единственного гола стал Джейдон Санчо.

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"Манчестер Сити" набрал 69 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице чемпионата Англии. "Юнайтед" с 47 очками идёт на пятой позиции.

Футбол. Чемпионат Англии

Премьер-лига. 28-й тур

"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" — 4:1

Голы: Де Брёйне 5' (1:0), Санчо 22' (1:1), Де Брёйне 28' (2:1), Махрез 69' (3:1), Махрез 90+3' (4:1)

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АПЛ

Роман Фейгин

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