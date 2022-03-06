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Регион
Опубликовано 6 марта 2022, 18:32
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Украина отвергла предложение России открыть гумкоридоры в Харькове и Сумах

В Минобороны РФ заявили, что в этих городах удерживаются тысячи мирных граждан, в том числе иностранных государств.

Украинская сторона отказывается взаимодействовать по вопросам эвакуации людей из Харькова и Сум. Об этом сообщили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине, который был создан на базе Национального центра управления обороной РФ.

"До настоящего времени украинская сторона категорически отвергает какое-либо взаимодействие по вопросам эвакуации большого количества людей из Харькова и Сум, где удерживаются тысячи мирных граждан, в том числе иностранных государств", — подчеркнули в штабе.

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Ранее член украинской делегации глава правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия допускал, что гуманитарный коридор может открыться в Харькове 6 марта.

Лайф напоминает, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

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ТАСС / Lyaxander

Иван Косицын
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