Украина отвергла предложение России открыть гумкоридоры в Харькове и Сумах

В Минобороны РФ заявили, что в этих городах удерживаются тысячи мирных граждан, в том числе иностранных государств.

Украинская сторона отказывается взаимодействовать по вопросам эвакуации людей из Харькова и Сум. Об этом сообщили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине, который был создан на базе Национального центра управления обороной РФ.

"До настоящего времени украинская сторона категорически отвергает какое-либо взаимодействие по вопросам эвакуации большого количества людей из Харькова и Сум, где удерживаются тысячи мирных граждан, в том числе иностранных государств", — подчеркнули в штабе.

Ранее член украинской делегации глава правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия допускал, что гуманитарный коридор может открыться в Харькове 6 марта.