Минобороны РФ раскрыло цель удерживания Украиной иностранных граждан

В ведомстве обратили внимание на полное игнорирование Западом гуманитарной катастрофы.

Тысячи людей хотят уехать с Украины в Россию, но киевские власти не выпускают их и угрожают расправой. Об этом заявили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине, который был создан 2 марта на базе Национального центра управления обороной РФ.

"Достоверно известно, что с начала специальной военной операции тысячи людей, в том числе иностранцев, готовы покинуть территорию Украины и выехать в РФ, но киевские власти наотрез отказываются их выпускать, боясь того, что истинная правда о бесчинствах в отношении мирного населения со стороны неонацистов станет известна всему миру", — уточнили в штабе.

Это подтверждают 17 жителей Мариуполя, которым ранее удалось выбраться из Мариуполя. Они рассказали, что нацбатальоны удерживают горожан насильно и грозят использовать оружие на поражение, хотя многие желают покинуть город и уехать в Россию. При этом аналогичным образом складывается ситуация в Харькове и Сумах. В штабе подчеркнули, что "на все эти зверства гуманитарного характера никак не реагирует западный "цивилизованный мир".