Минобороны РФ раскрыло цель удерживания Украиной иностранных граждан
В ведомстве обратили внимание на полное игнорирование Западом гуманитарной катастрофы.
Тысячи людей хотят уехать с Украины в Россию, но киевские власти не выпускают их и угрожают расправой. Об этом заявили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине, который был создан 2 марта на базе Национального центра управления обороной РФ.
"Достоверно известно, что с начала специальной военной операции тысячи людей, в том числе иностранцев, готовы покинуть территорию Украины и выехать в РФ, но киевские власти наотрез отказываются их выпускать, боясь того, что истинная правда о бесчинствах в отношении мирного населения со стороны неонацистов станет известна всему миру", — уточнили в штабе.
Это подтверждают 17 жителей Мариуполя, которым ранее удалось выбраться из Мариуполя. Они рассказали, что нацбатальоны удерживают горожан насильно и грозят использовать оружие на поражение, хотя многие желают покинуть город и уехать в Россию. При этом аналогичным образом складывается ситуация в Харькове и Сумах. В штабе подчеркнули, что "на все эти зверства гуманитарного характера никак не реагирует западный "цивилизованный мир".
Лайф напоминает, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
ТАСС / Николай Тришин