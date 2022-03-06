США дали странам НАТО зелёный свет на поставку боевых самолётов Украине
Также Вашингтон обсуждает с польскими друзьями шаги, которые он может предпринять в ответ на такой подарок Киеву.
США поддерживают идею Польши передать Украине свои боевые самолёты советского производства. Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что "этому дают зелёный свет". По его словам, Варшава, в свою очередь, получит истребители от американской стороны.
"Мы поддерживаем их идею передачи самолётов МиГ, Су [МиГ-29 и Су-25], тех, на которых украинские пилоты могут летать", — отметил он в интервью CNN и добавил, что США и союзники намерены продолжать военную помощь украинцам.
Блинкен заявил также, что США обсуждают с польскими друзьями шаги, которые они могут предпринять для удовлетворения их потребностей, "если они действительно решат передать эти истребители украинцам".
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / DAREK DELMANOWICZ