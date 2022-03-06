США дали странам НАТО зелёный свет на поставку боевых самолётов Украине

Также Вашингтон обсуждает с польскими друзьями шаги, которые он может предпринять в ответ на такой подарок Киеву.

США поддерживают идею Польши передать Украине свои боевые самолёты советского производства. Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что "этому дают зелёный свет". По его словам, Варшава, в свою очередь, получит истребители от американской стороны.

"Мы поддерживаем их идею передачи самолётов МиГ, Су [МиГ-29 и Су-25], тех, на которых украинские пилоты могут летать", — отметил он в интервью CNN и добавил, что США и союзники намерены продолжать военную помощь украинцам.