TikTok приостанавливает работу в России
В компании отметили, что защищённость сотрудников и пользователей остаётся их главным приоритетом.
Сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok сообщил о решении приостановить прямые эфиры и распространение нового контента в России в связи с законом о "фейках" о действиях Вооружённых сил РФ в ходе "Операции Z" и призывы к введению санкций в отношении России.
"Безопасность наших сотрудников и пользователей остаётся нашим главным приоритетом. В свете нового российского закона о "фейковых новостях" у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и загрузку нового контента для нашего видеосервиса, пока мы изучаем последствия этого закона в вопросах безопасности", — говорится в заявлении пресс-службы.
При этом служба обмена сообщениями в приложении не будет затронута, отметили в компании.
Напомним, что за последние дни в РФ также приостановили работу нескольких СМИ. Так, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что совет директоров принял решение о ликвидации радио и сайта издания. Кроме того, приостановили работу в России телеканал "Дождь"* и издание Znak.com. Роскомнадзор принял решение заблокировать доступ к Facebook. В службе отметили, что с октября 2020 года зарегистрировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны соцсети. Также РКН ограничил доступ к сайту Русской службы Би-би-си. Ведомство приняло аналогичные меры в отношении интернет-издания "Медуза"* и "Радио Свобода"*.
* Издания включены в реестр СМИ-иноагентов.
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