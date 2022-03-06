TikTok приостанавливает работу в России

Сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok сообщил о решении приостановить прямые эфиры и распространение нового контента в России в связи с законом о "фейках" о действиях Вооружённых сил РФ в ходе "Операции Z" и призывы к введению санкций в отношении России.

"Безопасность наших сотрудников и пользователей остаётся нашим главным приоритетом. В свете нового российского закона о "фейковых новостях" у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и загрузку нового контента для нашего видеосервиса, пока мы изучаем последствия этого закона в вопросах безопасности", — говорится в заявлении пресс-службы.

При этом служба обмена сообщениями в приложении не будет затронута, отметили в компании.