В Германии заявили, что мир может столкнуться с голодом без российской пшеницы

Цены на пшеницу в мире в последние недели вышли из-под контроля. Данная ситуация угрожает человечеству голодом. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

По словам аналитика Commerzbank Карстена Фритча, на Россию вкупе с Украиной приходится до 30% мировых поставок пшеницы. Сейчас, как он утверждает, эти две страны, по сути, отрезаны от мирового рынка.

"Пшеница дорожает как никогда, и во многих странах надвигается голодный кризис", — сказано в статье.

По мнению специалиста, в этой ситуации наиболее уязвимы страны Северной Африки и Ближнего Востока, которые являются крупнейшими импортёрами зерна. Кроме того, снижение резервов крупнейших экспортёров пшеницы — ЕС, России, США, Канады, Украины, Аргентины, Австралии и Казахстана — усугубит кризис снабжения. Как утверждается, в настоящее время запасы этих стран находятся на минимальном за девять лет уровне — 57 миллионов тонн, чего должно хватить миру на 27 дней, а без резервов России и Украины — менее чем на три недели.

В статье немецкого издания также подчёркивается, что в ноябре 2016 года тонна пшеницы стоила 113 евро, в апреле 2021 года — 165, а в ноябре — уже 278, эта тенденция сохраняется. Кроме того, сообщается о важности Китая на рынке пшеницы. Запасы Поднебесной оцениваются в 131 миллион тонн, однако проверить это, по сути, невозможно, поскольку официальный Пекин считает эти данные стратегически важными. Эксперты также обратили внимание на то, что в 2021-м власти КНР впервые за семь лет подняли закупочные цены на зерно. За последние два года биржевые цены на пшеницу по фьючерсным контрактам в Европе почти удвоились, а в США выросли в два с половиной раза.

Ранее французский портал Atlantico со ссылкой на экспертов сообщил, что западные санкции против России поставили Африку и Азию на грань голода.