Германии предрекли "плохой" и "очень плохой" конец при отказе от газа из России

Жёсткие антироссийские санкции мало что изменят в РФ благодаря автономности экономики страны и сохранению нефтегазовых доходов, а вот западные страны, и в частности Германию, ждут неприятные последствия в случае их отказа от российских энергоносителей, считает немецкий экономист Даниэль Штельтер.

В интервью журналу Focus эксперт рассказал, что теперь Запад ждут два варианта развития событий — плохой и очень плохой. В первом случае в странах начнётся стагфляция, то есть рост цен при стагнации экономики. Штельтер отметил, что в Германии уже наблюдается рост инфляции. По его словам, санкции приведут к большой проблеме в продовольственном секторе, так как на Россию и Украину приходится около 25% экспорта пшеницы, также оттуда поступает значительное количество кукурузы и ячменя. Кроме того, на Украину приходится около 90% экспорта подсолнечника. Экономист считает, что Германии необходимо покупать пшеницу по высоким ценам и продавать её дешевле в страны Ближнего Востока, чтобы предотвратить появление волн беженцев оттуда.

"Китайцы поступили умно, может, больше знали. Они создали склады и обеспечили сырьё, а у нас почти нет запасов. Вот видите: газ, уголь, продукты — цены вырастут в разы. Это меня беспокоит", — признался специалист.