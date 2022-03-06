Германии предрекли "плохой" и "очень плохой" конец при отказе от газа из России
По оценке экспертов, РФ тоже пострадает от рестрикций, однако для ФРГ удар будет сильнее из-за "непропорционально высокой" зависимости от российских энергоресурсов.
Жёсткие антироссийские санкции мало что изменят в РФ благодаря автономности экономики страны и сохранению нефтегазовых доходов, а вот западные страны, и в частности Германию, ждут неприятные последствия в случае их отказа от российских энергоносителей, считает немецкий экономист Даниэль Штельтер.
В интервью журналу Focus эксперт рассказал, что теперь Запад ждут два варианта развития событий — плохой и очень плохой. В первом случае в странах начнётся стагфляция, то есть рост цен при стагнации экономики. Штельтер отметил, что в Германии уже наблюдается рост инфляции. По его словам, санкции приведут к большой проблеме в продовольственном секторе, так как на Россию и Украину приходится около 25% экспорта пшеницы, также оттуда поступает значительное количество кукурузы и ячменя. Кроме того, на Украину приходится около 90% экспорта подсолнечника. Экономист считает, что Германии необходимо покупать пшеницу по высоким ценам и продавать её дешевле в страны Ближнего Востока, чтобы предотвратить появление волн беженцев оттуда.
"Китайцы поступили умно, может, больше знали. Они создали склады и обеспечили сырьё, а у нас почти нет запасов. Вот видите: газ, уголь, продукты — цены вырастут в разы. Это меня беспокоит", — признался специалист.
Наихудшим сценарием, по его мнению, является полный отказ европейских стран от нефти и газа из России. В таком случае Германия увидит двузначные темпы инфляции, а её экономика рухнет, убеждён Штельтер. По его словам, РФ тоже пострадает от санкций, однако для ФРГ удар будет сильнее из-за "непропорционально высокой" зависимости от российских энергоресурсов.
Ранее в США призвали остановить импорт нефти из России. Ведущая торговая ассоциация "Американские производители топлива и нефтехимии" (AFPM) поддержала запрет на закупки и выступила в поддержку Украины. А эксперт Гривач предсказал коллапс энергетических рынков из-за санкций. Он считает, что предлагаемый на Западе срочный переход на возобновляемые источники невозможен. Например, 4 марта стоимость газа в Европе превысила 2390 долларов за тысячу кубометров и обновила исторический максимум.
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